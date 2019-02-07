أخبار مصر | "الخارجية": سنسرع في تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة مع أفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الخارجية": سنسرع في تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة مع أفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المستشار محمد خاطر، مدير إدارة المنظمات والتجمعات الأفريقية بوزارة الخارجية، إنه تزامنا مع رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، فإن أولويات أجندتها هي التكامل والإسراع في تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة ودخولها حيز التنفيذ، والتي تعد خطوة كبيرة للتكامل الاقتصادي.

وأضاف، في كلمته بمؤتمر إطلاق كتاب التاريخ العام لأفريقيا بمركز معلومات مجلس الوزراء، اليوم، "تعمل مصر على تدعيم أجندة استراتيجية 2063 وخطوة العمل العشرية وتنفيذ مشروعات لتحقيق التحول في القارة وتعزيز البنية التحتية العابرة للحدود وإنشاء تحالف الاستثمار للمشروعات في البنية التحتية، وستواصل على العمل بتوفير فرص العمل وتعظيم العائد للشباب الأفريقي باعتبار القارة الأفريقي من أكثر القارات شبابا وتطوير الآليات الاستراتيجة الأفريقية لما بعد النزاعات واستكمال واستصلاح مجلس للسلم والأمن الأفريقي".

وأوضح أن مصر ستعمل على استكمال منظومة السلم والأمن الأفريقيان وتعزيز الجهود لمنع النزاعات الأفريقية والوقاية منها، مضيفا أنه اتصالا بالمحور المؤسسي للاتحاد الأفريقي ستواصل مصر العمل مع الأشقاء وإصلاح الهيكل الإداري لمفوضية الاتحاد الأفريقي.

ولفت إلى أن مصر ستعمل على مد جسور التواصل الثقافي والحضاري، وستقوم بدعم الفعاليات الفنية والثقافية، وإقامة أسابيع ثفافية متبادلة، التعاون مع الشركاء الدوليين لتعميق الحوار الاستراتيجي بين الاتحاد الأفريقي والجامعة العربية، وأن يكون هناك مشروعات مشتركة، للإسهام في خلق فرص عمل حقيقية وتعزيز التعاون مع كل الدول.