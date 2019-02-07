كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قطع المياه عن 5 مناطق بالقاهرة (تعرف عليها) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قررت شركة مياه الشرب بالقاهرة، قطع المياه عن مناطق: "شارع الحجاز ومتفرعاته – منطقه هليوبليس- سانت فاتيما – السبع عمارات – شارع عمر بن الخطاب، لمدة 5 ساعات، اعتباراً من الساعة الثالثة بعد عصر يوم الجمعة الموافق 8 / 2 /2019 وحتى الساعة الثامنة مساء نفس اليوم.
جاء ذلك نظراً لقيامها بتحويل مسار خط المياه قطر 500 مم بمحطة هليوبوليس بمصر الجديدة ضمن أعمال المرحلة الرابعة للخط الثالث لمترو الأنفاق، وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، لافتة إلى انه سيتم تدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.
كانت هذه تفاصيل خبر أخبار مصر | قطع المياه عن 5 مناطق بالقاهرة (تعرف عليها) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الفجر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.