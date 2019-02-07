أخبار مصر | افتتاح عيادة للتأمين الصحي بالشلاتين

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افتتحت الدكتورة سهير أحمد عبد الحميد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي، واللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، اليوم الخميس، العيادة الطبية للتأمين الصحي بمدينة الشلاتين.

يأتي ذلك فى إطار توجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وتعليمات وزير الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، بتقديم أعلى مستوى من الرعاية الطبية للمرضى وخدمة صحية متميزة يرضى عنها ويشعر بها المواطن المصري.

يُذكر أن هذه العيادة ستُقدم خدماتها لسكان ومنتفعي التأمين الصحي بمدن شلاتين وأبو رماد وحلايب، حيث تضم مدينة شلاتين أكثر من خمسة وعشرين ألف منتفع بالتأمين الصحي من مواليد وطلبة وموظفين ومعاشات، وهي شاملة تضم كل التخصصات الطبية وتقع بمستشفي الشلاتين المركزي.

وأكدت سهير عبدالحمد، رئيس الهيئة، أن الإجراءات تأتي وفقا لتعليمات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بتقديم خدمة صحية متميزة وراقية يرضى عنها ويشعر بها المواطن المصري.

كانت سهير عبدالحميد، زارت أسيوط قبل أسبوعين، في إطار جولاتها بالمحافظات، لافتتاح مركز علاج مرض التصلب المتعدد ومتابعة العمل بعيادة التأمين الصحي بأسيوط الجديدة تمهيدًا لافتتاحها والوقوف على أعمال تطوير مستشفى مبرة أسيوط للتأمين الصحي بالتعاون مع جهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة بعد توقفها لأكثر من 10 سنوات فضلًا عن تجهيز عيادة شاملة للتأمين الصحي بجامعة أسيوط لخدمة 30 ألف موظف وذلك بحضور المهندس محمد عبد الجليل سكرتير عام المحافظة والدكتور سامي الشريف مدير عام التأمين الصحي لفرع وسط الصعيد.

وأكد محافظ الإقليم، الدور الذي تقوم به المستشفيات التابعة للتأمين الصحي في تقديم الخدمة الطبية إلى المواطنين موضحًا أن الدولة تسعى جاهدة إلى تطوير المنظومة التابعة لهيئة التأمين الصحي ليتمكن المواطن من تلقي أعلى مستوى من الخدمات الطبية من الكشف وصرف العلاج وغيرها من الخدمات.

وأوضح أن المحافظة لا تدخر جهدًا نحو تقديم كل سبل الدعم لتطوير القطاع الصحي وخاصة منظومة التأمين الصحي والتي تتحمل العبء الأكبر نظرًا لكثافة أعداد المرضى المترددين عليها من خلال متابعة المستشفيات والعيادات التابعة لها وحل المشكلات، التي تواجه المرضى وتذليل المعوقات والاهتمام برفع مستوى الخدمات الطبية المُقدمة للمواطنين، مشيرا إلى حرص المحافظة على المشاركة الفعالة في جميع الحملات والمبادرات الصحية وآخرها المبادرة الرئاسية "100 مليون صحة" للكشف عن فيروس "سي" والأمراض غير السارية، للحفاظ على صحة المواطنين ومبادرة "نور حياة" للكشف عن مرضى العيون وضعاف البصر.