أخبار مصر | "التعليم": تغيير المسمى الوظيفي لـ1244 معلم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "التعليم": تغيير المسمى الوظيفي لـ1244 معلم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

التقى الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشؤون المعلمين، مساء الأربعاء، مجموعة من المعلمين من محافظات الجمهورية، استكمالًا لمجموعة اللقاءات التى ينظمها نائب الوزير أسبوعيا بصفة مستديمة، إيمانا بأهمية التواصل المستمر مع المعلمين وبناء جسور الثقة بقيادات التعليم، وتيسير وحل كل المشكلات الإدارية والمهنية لتحقيق الاستقرار للمعلم والعملية التعليمية.

حضر الاجتماع يسري محمود، رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية، وهشام جعفر، مدير الإدارة العامة للشئون القانونية، وجمال بنداري، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية، والدكتور مجدي أمين، رئيس الأكاديمية المهنية للمعلمين، ووائل شعراوي، مدير التوجيه المالي والإداري.

ورحب الدكتور محمد عمر بالمعلمين الحضور، مؤكدا أن الاجتماع الخاص بالمعلمين هو لقاء دورى مفتوح لا توجد به أية حواجز بين القيادات والمعلمين، وأن كل الشكاوى المقدمة من المعلمين يتم بحثها جيدًا بعناية ودقة من قبل الجهات المسئولة بالوزارة، لأن الأمانة المهنية تقتضى الشفافية والمصارحة.

ثم واصل عمر الاستماع بعناية للمعلمين وموضوعاتهم المختلفة، مجيبا على تساؤلاتهم واستفساراتهم وشكواهم، موضحًا أنه يجب على كل معلم أن يعى جيدًا إيجابيات وسلبيات كل خطوة يخطوها أو أي قرار يتخذه لتغيير مساره المهنى كمعلم، مشيرًا إلى أن التحويل من كادر المعلم إلى عمل إداري له شروط وقواعد يجب الإلمام بها جيدًا.

وأضاف عمر أنه يجب على المديريات مراعاة النظر في الحالات الصحية والمرضية وتكليفها بأعمال مخففة داخل المدرسة أو الإدارة ولابد وأن تكون موثقة بتقارير من التأمين الصحي التابع له كل معلم، لكي تأخذ بعين الاعتبار، أما التقارير من الجهات الخاصة فلن يعترف بها رسميًا.

وأشار عمر إلى أن الوزارة بكل قطاعاتها تعمل على وضع حلول جذرية، لحل مشكلات العجز بالمعلمين في كل المديريات التعليمية، وقال إن هناك فريق يعمل على إعداد قانون جديد للتعليم وتعديل آليات تقييم المعلمين واختيارهم بعناية لأنهم بناة جيل المستقبل، وسوف يراعي من لديهم الخبرة ليكون لهم وزن نسبي في التقييم عند التعيينات الجديدة، مؤكدًا أن كل من له حق سوف يحصل عليه.

أما عن موضوع تغيير المسمى الوظيفي فقد أكد عمر أن هناك تغييرا كاملا في كل المعايير والضوابط الخاصة بالمسمى الوظيفي، ولابد من إجراء تدريب تحويلي للمعلمين الذين يرغبون في التغيير، كما نوه عمر إلى أن العقد المؤقت الجديد مكتوب به اسم المدرسة التي سيعمل بها المعلم فعليًا.

وأكد عمر أن الهدف الأساسي للوزارة هو الاستقرار الحقيقي للمعلم في كل النواحي المهنية والإدارية، ليكون قادرًا على الإنجاز في عمله وتطوير وتحسين أدائه المهنى، مشيرًا إلى تغيير 1244 مسمى وظيفى فعليًا للمعلمين.

أما عن تحويل المعلم من أي تخصص إلى تدريس اللغة الإنجليزية، أوضح أنه شرط لذلك أن يحصل المعلم على شهادة التويفل الدولية، فالوزارة تريد معلم لديه مهارة وخبرة ومتمكن من اللغة، ونحن نحاول مساعدة الجميع على الإستقرار الوظيفي الحقيقي، لأن الهدف الأساسى للوزارة هو معالجة اغتراب المعلمين خاصة في المناطق الحدودية، مشددًا على أن الدولة بكل مؤسساتها تحارب الفساد ولن يسمح بأي فساد مرة ثانية، ومن يقصر أو يهمل في أداء واجبه تجاه وطنه ومهنته سوف يحاسب وبشدة.

وقال عمر إنه ليست هناك مشكلة فى النقل من الوزارة إلى وزارة أخرى بشرط أن تصرح الجهه المنقول منها أنه زيادة عن حاجه العمل، وغير مسموح وغير مقبول التحايل على القرارات واللوائح والنشرات الوزارية.

وردًا على موضوع اختيار مديري المديريات التعليمية، قال عمر إنه تم بالفعل تشكيل لجنه بقرار الوزير، لاختيار مديري المديريات، وأن المجال مفتوح للجميع وليس هناك احتكار لوظيفة بعينها وكل من يريد أن يتقدم فليتفضل بالتقديم، فهذا حقه كاملًا وسوف يتم اختيار الأفضل والأكثر خبرة.

كما أعلن عمر عن تخصيص الرابط التالي لتلقى طلبات التعليم وكل الشكاوى والاقتراحات:

https:teachers-requests.moe.gov.eg