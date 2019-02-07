أخبار مصر | "شكري" يلتقي وزير خارجية سيراليون على هامش اجتماعات الاتحاد الأفريقي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "شكري" يلتقي وزير خارجية سيراليون على هامش اجتماعات الاتحاد الأفريقي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

التقى وزير الخارجية "سامح شكري" مع وزير خارجية سيراليون "علي كابا"، اليوم، على هامش اجتماعات المجلس التنفيذي لقمة الاتحاد الأفريقي المنعقدة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا خلال يومي 7 و8 فبراير 2019.

وصرح المستشار "أحمد حافظ" المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير "شكري" بحث سبل الارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية بين البلديّن، خاصةً فيما يتعلق بتعزيز التبادل التجاري والاستثمارات المصرية المباشرة في سيراليون، مؤكداً في هذا الإطار على أهمية تفعيل اللجنة المشتركة بين البلديّن برئاسة وزيريّ الخارجية لمتابعة مختلف أوجه العلاقات الثنائية، ومشيراً إلى اهتمام مصر بتفعيل كافة الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين، ومن أبرزها اتفاقية التجارة بين البلدين.

كما أعرب وزير الخارجية عن حرص مصر على تعزيز التعاون المشترك في مجال بناء القدرات من خلال برامج التدريب التي تقدمها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية في مختلف المجالات.

وأوضح "حافظ" أن اللقاء تناول أيضاً تطلُع مصر للعمل مع جميع الأشقاء الأفارقة خلال رئاستها للاتحاد الإفريقي لعام 2019، مشيداً في هذا الإطار بدور رئيس سيراليون كمنسق للجنة العشرة الإفريقية المعنية بإصلاح وتوسيع مجلس الأمن في إعادة التأكيد على الموقف الإفريقي المشترك.

كما استعرض الوزير "شكري" أولويات الرئاسة المصرية، والتي تتضمن التكامُل الاقتصادي والاندماج الإقليمي، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والسلم والأمن، ومد جسور التواصل الثقافي والحضاري بين الشعوب الأفريقية، فضلاً عن التعاون مع الشركاء.