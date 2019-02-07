أخبار مصر | معلومات الوزراء: اليوم "تاريخي" لإصدار مختصر التاريخ العام لإفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر معلومات الوزراء: اليوم "تاريخي" لإصدار مختصر التاريخ العام لإفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قال المهندس زياد عبد التواب رئيس مركز المعلومات مجلس الوزراء، إن اليوم تاريخي لإصدار مختصر التاريخ العام لإفريقيا، مضيفا أن هذا الكتاب خير دليل علي مكانة مصر في تأسيس التاريخ الإفريقي، لافتا إلي أن صدور الكتاب تزامنا مع تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي يؤكد علي سلامة مسار مصر في طريقها الصحيح لإفريقيا.
وأضاف زياد في مؤتمر صحفي لإطلاق مختصر التاريخ العام لأفريقيا، أن مختصر التاريخ كان في ٨ مجلدات عالمية، مشيرا إلى أن المركز أطلق الموسوعة في ٤ مجلدات ضخمة يتضمن الكتاب الأول منها 36 فصلا والكتاب الثاني تضمن 29 فصلا والكتاب الثالث تضمن 19 فصلا والكتاب الرابع 31 فصلا.
وأشار إلى أن هذه الموسوعة تأكيدا لحضارة إفريقيا قبل الاستعمار لها، مشيرا إلى أن إفريقيا أقدم قارة ظهر عليها الحياة الإنسانية، موضحا أن الحضارة المصرية القديمة نجحت في نقل مؤثرات حضارة إفريقيا إلى أسيا وأوروبا.
ويترأس الدكتور مصطفي مدبولي،ـ رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا مع مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية، لبحث عدد من الملفات التي تخص هيئة الرقابة.
كما يعقد مدبولي اجتماعا مع مجلس إدارة البورصة، لبحث آخر المستجدات والتطورات، التي طرأت على أداء البورصة المصرية، وكذلك استعراض أهم ملامح استراتيجية إدارة البورصة، لتطوير وتنمية سوق رأس المال خلال المرحلة المقبلة، ليستمر في أداء دوره كداعم لخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية الرامية لتعزيز المسار الاقتصادي وتحسين الأحوال المعيشية، وتوفير التمويل لمصدري الأسهم والسندات لتمويل أنشطتهم وتوسعاتهم الاستثمارية.
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