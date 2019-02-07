أخبار مصر | معلومات الوزراء: اليوم "تاريخي" لإصدار مختصر التاريخ العام لإفريقيا

قال المهندس زياد عبد التواب رئيس مركز المعلومات مجلس الوزراء، إن اليوم تاريخي لإصدار مختصر التاريخ العام لإفريقيا، مضيفا أن هذا الكتاب خير دليل علي مكانة مصر في تأسيس التاريخ الإفريقي، لافتا إلي أن صدور الكتاب تزامنا مع تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي يؤكد علي سلامة مسار مصر في طريقها الصحيح لإفريقيا.

وأضاف زياد في مؤتمر صحفي لإطلاق مختصر التاريخ العام لأفريقيا، أن مختصر التاريخ كان في ٨ مجلدات عالمية، مشيرا إلى أن المركز أطلق الموسوعة في ٤ مجلدات ضخمة يتضمن الكتاب الأول منها 36 فصلا والكتاب الثاني تضمن 29 فصلا والكتاب الثالث تضمن 19 فصلا والكتاب الرابع 31 فصلا.

وأشار إلى أن هذه الموسوعة تأكيدا لحضارة إفريقيا قبل الاستعمار لها، مشيرا إلى أن إفريقيا أقدم قارة ظهر عليها الحياة الإنسانية، موضحا أن الحضارة المصرية القديمة نجحت في نقل مؤثرات حضارة إفريقيا إلى أسيا وأوروبا.