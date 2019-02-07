مصر | قناة "Ltc" تطعن أمام مجلس الدولة لإلغاء قرار وقف البث

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قناة "Ltc" تطعن أمام مجلس الدولة لإلغاء قرار وقف البث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أقامت سميرة الدغيدي رئيس مجلس إدارة قناة Ltc دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تطالب بوقف القرار الصادر من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بوقف بث قناة Ltc.

واختصمت الدعوى رقم 26480 لسنة 73 قضائية، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بصفته.

وقالت الدعوى، إن القرار الصادر من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مخالف للمواد 70 و71 من الدستور المصري.

وقال المجلس، في بيان له، إنه نظرا لما قامت به قناة LTC الفضائية من خروقات تسئ للإعلام وتستغل الحريات الممنوحة للإعلاميين في ارتكاب جرائم إعلامية بشكل سافر يمثل إهانة لمهنة الإعلام والاستهتار بالقوانين والدستور وإهانة للمشاهدين ومخالفتها للمعايير والأكواد الصادرة عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام فقد صدرت ضد القناة عدة قرارات وكان منها:

وقف برنامج (المشاغبة) لمدة أسبوعين بسبب تجاوز مهني وتحويل مقدمة البرنامج إلى نقابة الإعلاميين للتحقيق.

إحالة مقدمي ومعدي برامج (صح النوم، كلام في الكورة) وكذلك مدير القناة للتحقيق نظرا لما ورد منهم من تجاوزات ومخالفات في هذه البرامج.