مصر | ضبط عاطل بتهمة النصب وتزوير الشهادات الدراسية في الإسكندرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط عاطل بتهمة النصب وتزوير الشهادات الدراسية في الإسكندرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط أحد الأشخاص بالإسكندرية لقيامه بمزاولة نشاط إجرامي في مجال النصب والاحتيال وتزوير الشهادات الدراسية لدورات تدريبية المنسوب صدورها للعديد من المعاهد داخل البلاد وخارجها.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام المدعو "عمرو ا. س"- سن 28، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الرمل بالإسكندرية بمزاولة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق في مجال النصب والإحتيال على المواطنين وتزوير الشهادات الدراسية لدورات تدريبية مختلفة ممهورة بخاتم شعار الجمهورية المقلد المنسوب صدورها للعديد من المعاهد داخل البلاد وخارجها وبيعها لراغبى الحصول عليها مقابل مبالغ ماليه يتحصل عليها نظير ذلك متخذاً من مركز للخدمات التعليمية كائن بدائرة قسم شرطة سيدى جابر مقراً لمزاولة نشاطه المؤثم.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبتفتيش مقر المركز عُثر على ما يلي:

جهاز كمبيوتر يحوى ملفات بها نماذج أختام شعار الجمهورية المقلد المنسوب صدورها للعديد من الجهات الحكومية وكذا مجموعة كبيرة من الشهادات المدون بها أسماء الدارسين بعضها خالى البيانات عليها شعار المركز بذات النماذج وممهورة بختام شعار الجمهورية المقلد .

مجموعة من الشهادات المنسوب صدورها لأحد المعاهد للدراسات المحاسبية مدون عليها أسماء الدارسين وممهورة بختام شعار الجمهورية المقلد المنسوب لإحدى الجامعات المصرية وإحدى الوزارات.

مجموعة من الشهادات المنسوب صدورها لأحد معاهد الدراسات المتخصصة "دورات تخصصية" مزورة .

عدد (2) طابعة شاملين الطبع والمسح الضوئى والتصوير .

ماكينة تغليف كارنيهات الدارسين المترددين على المعهد وكذا مجموعة من الخام البلاستيك المستخدم فى التغليف لتلك الكارنيهات .

مجموعة كبيرة من دفاتر الإيرادات والمصروفات ودفاتر إستلام نقدية بعضها خالى البيانات وبعضها تم إستخدامه فى تحصيل رسوم الدورات التدريبية.

خاتم باسم المركز يقرأ بصمته "العالمية للخدمات التعليمية".

مجموعة كبيرة من الشهادات المنسوبة للمركز مدون بها العديد من أسماء الدارسين لبرامج تدريبية مختلفة "التنمية البشرية – التسويق – المهارات – الحاسب الآلى – تدريب المدربين والمعلمين – ودورات تخصصية آخرى".

مجموعة من كشوف الحضور والإنصراف للمدربين وجداول الدورات التدريبية ومواعيدها.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وعدم حصوله على أية تراخيص وأقر بقيامه بإعداد الدورات التدريبية التخصصية المختلفة وإعتمادها بخاتم شعار الجمهورية المقلد المنسوب صدوره للعديد من الجامعات والجهات الحكومية لإيهام الدارسين بأن تلك الشهادات معتمدة, بقصد الحصول على مبالغ مالية نظير ذلك.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.