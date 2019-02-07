مصر | ضبط عاطل بتهمة إدارة كيان تعليمي وهمي والترويج لشهادات مزورة بالغربية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط عاطل بتهمة إدارة كيان تعليمي وهمي والترويج لشهادات مزورة بالغربية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة في ضبط أحد الأشخاص بالغربية؛ لقيامه بإدارة كيان تعليمي وهمي وترويج شهادات دراسية "مزورة" في الغربية.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام المدعو "محمد م. ع"- مواليد 1979، المدير المسئول بإحدى الأكاديميات ومقيم بدائرة مركز شرطة قطور بالغربية، بإدارة كيان تعليمى دون ترخيص كائن بدائرة قسم شرطة ثان طنطا بالغربية، تحت مسمى"أكاديمية آفاق الدولية"، وترويج شهادات دراسية "مزورة".

وعقب تقنين الإجراءات، وبالتنسيق مع الجهات الأمنية بأمن الغربية، تم ضبط المتهم، وبتفتيش مقر الأكاديمية عُثر على مجموعة كبيرة من شهادات اجتياز دورات منسوب صدورها لأكاديمية آفاق الدولية، بأسماء أشخاص مختلفين، وأخرى خالية البيانات، ومجموعة كبيرة من صور شهادات مؤقتة وبيان نجاح وإفادات قيد منسوب صدورها لأكاديمية آفاق الدولية بأسماء أشخاص مختلفين، ومجموعة كبيرة من ملفات الاختبارات الدراسية بأسماء أشخاص مختلفين تحمل أكلاشيه الأكاديمية.

وكما تم ضبط مجموعة كبيرة من إقرارات بأسماء الطلاب المتقدمين للدراسة بالأكاديمية، وأخرى خالية البيانات، ومجموعة كبيرة من الكتب الدراسية لتعليم الكمبيوتر بالأكاديمية، ودفتر إيصالات استلام نقدية باسم الأكاديمية، ومجموعة كبيرة من صور بطاقات الرقم القومى بأسماء أشخاص مختلفين، ومجموعة كبيرة من أوراق الدعاية والإعلانو وكذا إعلان عن فرص عمل برواتب مجزية، ومجموعة كبيرة من كشوف بأسماء أشخاص مختلفة وأسماء البرامج التدريبية وأسعارها، وجهاز كمبيوتر بمشتملاته وطابعة، وبالفحص تبين أن الجهاز مُحمل بصور من الشهادات المضبوطة وصور البطاقات والرقم القومى وجوازات السفر وشهادات التخرج المنسوبة لإحدى الجامعات المصرية.

وتم ضبط هاتفي محمول، بفحصهما تبين أن برنامج الواتس آب الخاص بهما مُحمل بصور من الشهادات المضبوطة وصور البطاقات والرقم القومى وجوازات السفر الخاصة بالمتدربين.

بمواجهته بما أسفرت عنه التحريات، وما أسفر عنه الضبط، اعترف بارتكابه للواقعة بقصد تحقيق الربح المادى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.