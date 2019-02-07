مصر | حبس عامل سنتين وكفالة 2000 جنيه بتزويره شيكا بالبساتين

وبإجراء التحريات تبين صحة الواقعة، وتم القبض على المتهم وتبين أنه يدعى "س.ح" عامل، وتحرر محضر بالواقعة حمل رقم 27614 لسنة 2018، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات والتي أمرت بحبس المتهم على ذمة القضية وعرض الشيك على الطب الشرعى لبيان صحة التوقيع من عدمه.

وكان بلاغ ورد لقسم شرطة البساتين من مواطن يفيد تعرضه لعملية نصب وتزوير شيك باسمه، لابتزازه والحصول منه على مبالغ مالية.

وبعد ورود التقرير وثبوت عدم صحة التوقيع، أمرت النيابة بإحالة المتهم إلى محكمة الجنح التى أصدرت حكمها السابق.

ضبط عاطلين لتنقيبهما عن الآثار بحلوان



تباشر نيابة حلوان الجزئية، تحقيقاتها في ضبط عاطلين أثناء تنقيبهما عن الأثار أسفل عقار بدائرة قسم شرطة المعصرة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

وكانت قد تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة المعصرة، من ضبط كل من: "ا.ع" 32 سنة، سبق اتهامه فى 5 قضايا متنوعة آخرهم "ضرب" والمطلوب التنفيذ عليه فى ذات القضية بالحبس "شهر"،و"ع.م" 20 سنة، والمطلوب التنفيذ عليه فى قضية "ضرب" بالحبس 3 شهور، أثناء قيامهما بأعمال الحفر داخل العقار سكنهما.

وعثر بداخله على حفره قطرها 1،5متر × 2 متر بعمق 2،5 متر، وأدوات التنقيب، طبنجة صوت، و5 طلقات صوت

وحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة التى تولت التحقيقات