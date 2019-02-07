مصر | وزير الداخلية يوجه بتكريم 286 شرطيا لجهودهم الأمنية المتميزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الداخلية يوجه بتكريم 286 شرطيا لجهودهم الأمنية المتميزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وجه اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بمكافأة (286) من رجال الشرطة نظرا لجهودهم الأمنية المتميزة والتفانى والإخلاص لتحقيق رسالة الأمن الشامل.
وضمت قائمة المكرمين: (131 ضابطا – 143 فردا – 3 خفراء – 9 مجندين) بالمصالح والإدارات العامة ومديريات أمن (القاهرة، الإسكندرية، البحيرة، الدقهلية، كفر الشيخ، سوهاج، أسيوط، بنى سويف، قنا، الأقصر، بورسعيد، شمال سيناء، وقطاع الأمن العام) نظرًا لجهودهم وتميزهم في أداء عملهم، والتي أسهمت في كشف غموض العديد من القضايا المتنوعة وضبط مرتكبيها، والتصدى لكل من تسول له نفسه العبث بأمن الوطن والمواطنين، ونظير الانضباط والالتزام والجدية في الأداء وذلك خلال شهر يناير الماضى.
يأتي ذلك في إطار ما توليه وزارة الداخلية من اهتمام بالغ بتقدير الجهود المبذولة من قبل رجال الشرطة في حماية أمن واستقرار الوطن، وما يقوم به العديد من رجال الشرطة من جهود متميزة تسهم في النجاحات الأمنية، والتي كانت ولا تزال محل تقدير من الكافة، ولم تكن لتتحقق إلا من خلال جهود مخلصة لرجال أوفياء للوطن.
النيابة تحقق في بلاغ ضد رانيا بدوي بسبب فيديو "الروبوت الجنسي"
أحال النائب العام المستشار نبيل صادق، البلاغ المقدم من أشرف فرحات، المحامي، ضد الإعلامية رانيا بدوي، يتهمها بالتحريض على الفسق والفجور، بسبب فيديو "الروبوت الجنسي"، إلى نيابة جنوب القاهرة الكلية للتحقيق.
وجاء في البلاغ الذي قيد برقم 1230 لسنة 2019، عرائض النائب العام، أن المبلغ ضدها خرجت عبر مواقع التواصل الاجتماعي بفيديو صوت وصورة عبر قناتها المسماة "كلام رنوش"، تخاطب فيه السيدات المطلقات والأرامل وتدعوهم إلى شراء "الروبوت الجنسي"، وأرفق مقدم البلاغ أسطوانة مدمجة يتضح من فحصها أن رانيا تحرض على الفسق والفجور.
وطالب مقدم البلاغ من النائب العام، بإحالة المبلغ ضدها للتحقيق في الجريمة التي وقعت منها في حق المرأة المصرية بل في حق المجتمع المصري أجمع، كما طالب بمنعها من السفر ووضعها على قوائم ترقب الوصول والادعاء مدنيا ضدها بمبلغ مليون جنيه مصري.
وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تداولوا فيديو بثته الإعلامية رانيا بدوي، تدعو فيه النساء إلى الاستغناء عن الرجال والاستعاضة عنهم بـ"الروبوت الجنسي".
وظهرت رانيا، وهي تروج للروبوت الجنسي، في برنامجها "كلام رنوش"، على موقع "يوتيوب"، حيث نصحت السيدات بشرائه والاستغناء عن الرجال، داعية إلى استخدامه بديلا للرجل في القيام بمهامه الزوجية والمنزلية.
وأشارت رانيا بدوي إلى أن الأسعار مثل أي سلعة تبدأ غالية، وبعدها "هيرخصوا ويرطرطوا"، والأسعار تبدأ من 5 آلاف دولار حتى 16 ألف دولار، ومن مميزاته أنه يقوم بكل الوظائف العضوية للرجل، محترف في استعمال المكواة، وأستاذ في تشطيب الحوض.
وتساءلت بدوي في سخرية: "الرجل بعد فترة من الزواج ما فائدته، غير أنه يغير الأنبوبة ويشغل السخان"، لتنتهي إلى القول: "يا شيخة هيني قرشك ولا تهيني نفسك، واختاري اللي على مزاجك، قطع الرجل الطبيعي".
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