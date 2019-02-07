مصر | أمن الجيزة يفحص 14 مشتبها بهم في العمرانية

أسفرت الحملة في مجال جهود البحث الجنائي عن ضبط 14 مشتبها بهم، 2 تسول، 4 خيال وجمال، و5 بائعين متجولين.

واستهدفت الحملة شارع مستشفى الصدر بنطاق قسم شرطة العمرانية، وشارك فيها ضباط وقوات الإدارة العامة لمباحث الجيزة ومرور الجيزة وقوات أمن الجيزة إدارة شرطة المرافق الحماية المدنية.

شنت إدارة شرطة المرافق، حملة أمنية موسعة لرفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة الجائلين، نظرًا لانتشارهم بما يعوق سير المواطنين ورفع الأكشاك المخالفة وضبط المخالفين.



وفي مجال مجهود إدارة شرطة المرافق تم ضبط 40 كرسيا، 37 ترابيزة، 3ثلاجة، 6 استاند، 4، 3 ترولي.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة وتوالت النيابة العامة التحقيقات، وأخطر اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد الوزير مدير أمن الجيزة.

سقوط 28 تاجر مخدرات بحوزتهم حشيش واستروكس بالجيزة



شنت الأجهزة الأمنية بالجيزة، تحت إشراف اللواء مصطفى شحاتة مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، حملة أمنية مكبر لضبط الاسلحة النارية وتجار المواد المخدرة.

وأسفرت جهود الحملة خلال 24 ساعة الماضية عن ضبط 28 متهم بحوزتهم 1260جرام حشيش، 2905 جرام الأستروكس، 485 قرص

وفي مجال قضايا الأسلحة تم ضبط 5 متهمين بحوزتهم 5 قطع سلاح و7 طلقة مختلفة الاعيرة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك الوقائع، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

تكثيفات أمنية لكشف غموض العثور على جثة بكرداسة

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة جهودها لكشف غموض واقعة العثور على جثة شاب مقتول بمركز كرداسة.

كان ورد إخطارا للواء رضا العمدة مدير مباحث الجيزة، من العميد عاصم أبو الخير رئيس قطاع أكتوبر، بتلقى المقدم إسلام سمير رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة، بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة شاب ملقاة بالزراعات بدائرة المركز.

وعلى الفور انتقل المقدم محمد أبو زيد وكيل فرقة شمال أكتوبر، والقوة المرافقة له لمكان البلاغ، وبالفحص والمعاينة عثر على جثة شاب وعليها أثار اعتداء بالضرب بمناطق متفرقة من جسده، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، وأخطر اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، ويكثف رجال مباحث الجيزة، جهودهم لكشف ملابسات الواقعة، وسرعة الوصول لمرتكبيها، والقبض عليهم.