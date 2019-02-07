مصر | 18 مايو.. أولى جلسات طعن مستشار وزير المالية للضرائب في الرشوة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 18 مايو.. أولى جلسات طعن مستشار وزير المالية للضرائب في الرشوة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حددت محكمة النقض جلسة 18 مايو المقبل نظر طعن مستشار وزير المالية للضرائب العقارية على حكم السجن المؤبد الصادر ضده.

وكانت محكمة جنايات الجيزة قضت بالسجن المؤبد لـ"طارق فراج" مستشار وزير المالية للضرائب العقارية، وتغريمه 100 ألف جنيه مع مصادرة مبلغ الرشوة.

وكان النائب العام المستشار نبيل صادق، أحال مستشار وزير المالية و3 متهمين آخرين لمحكمة الجنايات بتهمة تلقي ومنح رشوة.

وتضمن أمر الإحالة كل من "طارق فراج مستشار وزير المالية للضرائب العقارية، ومحمود الفخر الرازي بركة رئيس مجلس إدارة شركة ستار لايت للتنمية العقارية والسياحية، وأمل عبد الوهاب مفتش بالإدارة المركزية للتفتيش الضريبي بمصلحة الضرائب، والناصر جمال محمود بركة، محاسب".

وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول عن أن المتهم طارق فراج طلب مبلغ 4 ملايين جنيه رشوة من المتهم محمود بركة بوساطة المتهم أمل عبد الوهاب والمتهم الأخير، مقابل استعمال نفوذه لدى رئيس اللجنة العليا لتقييم أراضي الدولة لإنهاء إجراءات تخصيص قطعة أرض مساحتها 159 فدانا بمنطقة الضبعة لصالح شركة المتهم محمود بركة.