مصر | ضبط تشكيل عصابي لسرقته سيارة نقل محمل عليها 350 أسطوانة بوتاجاز بالمنوفية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط تشكيل عصابي لسرقته سيارة نقل محمل عليها 350 أسطوانة بوتاجاز بالمنوفية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تمكن قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، برئاسة اللواء علاء الدين سليم، مساعد الوزير للقطاع، بالاشتراك مع الأجهزة الأمنية في المنوفية، من ضبط عناصر تشكيل عصابي لقيامهم بسرقة سيارة نقل محمل عليها 350 أسطوانة بوتاجاز بالمنوفية.
وتبلغ لمركز شرطة أشمون بالمنوفية من صاحب مستودع لأنابيب البوتاجاز بدائرة المركز باكتشافه سرقة سيارة نقل محمل عليها (350 أسطوانة بوتاجاز) من أمام المستودع ملكه.
وتم تشكيل فريق بحث جنائي بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بالمنوفية توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة تشكيل عصابي ضم كل من: "ربيع .أ.أ"- سن 36 ومقيم بدائرة المركز، سبق اتهامه في 14 قضية "سرقة"، "محمد .ل.ع"- سن 45، سائق، سبق اتهامه في قضيتين "سلام .س.ع"- سن 25 "جمال .ف.ع"- سن 37 "إبراهيم .ف.م"- سن 40، مقيمون بدائرة المركز "علي .ح.ع"- سن 57، مقيم بدائرة مركز شرطة السادات.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبحوزتهم (بندقية خرطوش - فرد خرطوش - 3 طلقات– سلاح أبيض "مطواة").
وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وبيعهم المسروقات لصاحب شركة أدوات منزلية بشبرا الخيمة بالقليوبية.
وبالتنسيق وأمن القليوبية أمكن ضبطه وبحوزته (السيارة - 82 أسطوانة - مبلغ 116300 جنيه من متحصلات بيع باقي الإسطوانات).
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة التي باشرت التحقيقات.
النيابة تحقق في بلاغ ضد رانيا بدوي بسبب فيديو "الروبوت الجنسي"
أحال النائب العام المستشار نبيل صادق، البلاغ المقدم من أشرف فرحات، المحامي، ضد الإعلامية رانيا بدوي، يتهمها بالتحريض على الفسق والفجور، بسبب فيديو "الروبوت الجنسي"، إلى نيابة جنوب القاهرة الكلية للتحقيق.
وجاء في البلاغ الذي قيد برقم 1230 لسنة 2019، عرائض النائب العام، أن المبلغ ضدها خرجت عبر مواقع التواصل الاجتماعي بفيديو صوت وصورة عبر قناتها المسماة "كلام رنوش"، تخاطب فيه السيدات المطلقات والأرامل وتدعوهم إلى شراء "الروبوت الجنسي"، وأرفق مقدم البلاغ أسطوانة مدمجة يتضح من فحصها أن رانيا تحرض على الفسق والفجور.
وطالب مقدم البلاغ من النائب العام، بإحالة المبلغ ضدها للتحقيق في الجريمة التي وقعت منها في حق المرأة المصرية بل في حق المجتمع المصري أجمع، كما طالب بمنعها من السفر ووضعها على قوائم ترقب الوصول والادعاء مدنيا ضدها بمبلغ مليون جنيه مصري.
وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تداولوا فيديو بثته الإعلامية رانيا بدوي، تدعو فيه النساء إلى الاستغناء عن الرجال والاستعاضة عنهم بـ"الروبوت الجنسي".
وظهرت رانيا، وهي تروج للروبوت الجنسي، في برنامجها "كلام رنوش"، على موقع "يوتيوب"، حيث نصحت السيدات بشرائه والاستغناء عن الرجال، داعية إلى استخدامه بديلا للرجل في القيام بمهامه الزوجية والمنزلية.
وأشارت رانيا بدوي إلى أن الأسعار مثل أي سلعة تبدأ غالية، وبعدها "هيرخصوا ويرطرطوا"، والأسعار تبدأ من 5 آلاف دولار حتى 16 ألف دولار، ومن مميزاته أنه يقوم بكل الوظائف العضوية للرجل، محترف في استعمال المكواة، وأستاذ في تشطيب الحوض.
وتساءلت بدوي في سخرية: "الرجل بعد فترة من الزواج ما فائدته، غير أنه يغير الأنبوبة ويشغل السخان"، لتنتهي إلى القول: "يا شيخة هيني قرشك ولا تهيني نفسك، واختاري اللي على مزاجك، قطع الرجل الطبيعي".
كانت هذه تفاصيل خبر مصر | ضبط تشكيل عصابي لسرقته سيارة نقل محمل عليها 350 أسطوانة بوتاجاز بالمنوفية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الفجر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.