مصر | ضبط تشكيل عصابي لسرقته سيارة نقل محمل عليها 350 أسطوانة بوتاجاز بالمنوفية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط تشكيل عصابي لسرقته سيارة نقل محمل عليها 350 أسطوانة بوتاجاز بالمنوفية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، برئاسة اللواء علاء الدين سليم، مساعد الوزير للقطاع، بالاشتراك مع الأجهزة الأمنية في المنوفية، من ضبط عناصر تشكيل عصابي لقيامهم بسرقة سيارة نقل محمل عليها 350 أسطوانة بوتاجاز بالمنوفية.

وتبلغ لمركز شرطة أشمون بالمنوفية من صاحب مستودع لأنابيب البوتاجاز بدائرة المركز باكتشافه سرقة سيارة نقل محمل عليها (350 أسطوانة بوتاجاز) من أمام المستودع ملكه.

وتم تشكيل فريق بحث جنائي بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بالمنوفية توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة تشكيل عصابي ضم كل من: "ربيع .أ.أ"- سن 36 ومقيم بدائرة المركز، سبق اتهامه في 14 قضية "سرقة"، "محمد .ل.ع"- سن 45، سائق، سبق اتهامه في قضيتين "سلام .س.ع"- سن 25 "جمال .ف.ع"- سن 37 "إبراهيم .ف.م"- سن 40، مقيمون بدائرة المركز "علي .ح.ع"- سن 57، مقيم بدائرة مركز شرطة السادات.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبحوزتهم (بندقية خرطوش - فرد خرطوش - 3 طلقات– سلاح أبيض "مطواة").

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وبيعهم المسروقات لصاحب شركة أدوات منزلية بشبرا الخيمة بالقليوبية.

وبالتنسيق وأمن القليوبية أمكن ضبطه وبحوزته (السيارة - 82 أسطوانة - مبلغ 116300 جنيه من متحصلات بيع باقي الإسطوانات).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة التي باشرت التحقيقات.