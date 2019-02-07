مصر | سقوط 28 تاجر مخدرات بحوزتهم حشيش واستروكس بالجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سقوط 28 تاجر مخدرات بحوزتهم حشيش واستروكس بالجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شنت الأجهزة الأمنية بالجيزة، تحت إشراف اللواء مصطفى شحاتة، مدير أمن الجيزة، حملة أمنية مكبرة، لضبط الأسلحة النارية وتجار المواد المخدرة.

وأسفرت جهود الحملة خلال 24 ساعة الماضية عن ضبط 28 متهما بحوزتهم 1260 جرام حشيش، 2905 جرام أستروكس، 485 قرص مخدر.

وفي مجال قضايا الأسلحة، تم ضبط 5 متهمين بحوزتهم 5 قطع سلاح و7 طلقات مختلفة الأعيرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك الوقائع، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

تكثيفات أمنية لكشف غموض العثور على جثة بكرداسة

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة جهودها لكشف غموض واقعة العثور على جثة شاب مقتول بمركز كرداسة.

كان ورد إخطار للواء رضا العمدة مدير مباحث الجيزة، من العميد عاصم أبوالخير، رئيس قطاع أكتوبر، بتلقي المقدم إسلام سمير، رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة، بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة شاب ملقاة بالزراعات بدائرة المركز.

وعلى الفور انتقل المقدم محمد أبوزيد، وكيل فرقة شمال أكتوبر، والقوة المرافقة له لمكان البلاغ، وبالفحص والمعاينة عثر على جثة شاب وعليها آثار اعتداء بالضرب بمناطق متفرقة من جسده، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، وأخطر اللواء دكتور مصطفي شحاتة، ويكثف رجال مباحث الجيزة، جهودهم لكشف ملابسات الواقعة، وسرعة الوصول لمرتكبيها، والقبض عليهم.