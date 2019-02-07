مصر | سقوط المتلاعبين بـ"البيضة والحجر".. ضبط 3 دجالين بتهمة النصب على المواطنين بالبساتين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سقوط المتلاعبين بـ"البيضة والحجر".. ضبط 3 دجالين بتهمة النصب على المواطنين بالبساتين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

داهمت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة، مركزا للرقية الشرعية بمنطقة البساتين وألقت القبض على 3 دجالين لقيامهم بممارسة أعمال الدجل والشعوذة والنصب على المواطنين بقصد الاستيلاء على أموالهم.

وأكدت معلومات وتحريات إدارة مباحث رعاية الأحداث بالقاهرة قيام "محمد ك. م"- سن 30، ومقيم بدائرة قسم شرطة البساتين ، سبق اتهامه في قضيتين "مخدرات، دجل وشعوذة) بإدارة شقة كائنة بدائرة قسم شرطة البساتين تحت اسم "مركز الرقية الشرعية للعلاج الروحاني" بدون ترخيص وممارسته لأعمال الدجل والشعوذة والنصب على المواطنين عقب إيهامهم بقدرته على حل مشاكلهم الإجتماعية والعائلية مقابل مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه بالشقة المشار إليها، وبصحبته مساعديه كلٍ من "سامح ى. م"- سن 26، عامل بذات المركز ومقيم بدائرة قسم شرطة الزيتون، "محمد أ. ع"- سن 31 ومقيم بدائرة قسم شرطة الخليفة.

وبصحبتهم عدد من المجني عليهن وبتفتيش الشقة عُثر بداخلها على كمية من الأحجبة، ملابس مدون عليها آيات قرآنية وطلاسم غير مفهومة بالمداد الأحمر والأزر، كمية من الزيوت ومستحضرات العطارة ، (3) هواتف محمولة "خاصة بالمتهمين"، ومبلغ مالي، وبسؤال المجني عليهن قررن بحضورهن للمركز عقب إيهام المتهمين لهن بقدرتهم على حل مشاكلهم العائلية مقابل مبالغ مالية.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بنشاطهم الإجرامي وحيازتهم للمضبوطات بقصد استخدامها فى أعمال الدجل والشعوذة للنصب على المواطنين وأن المبلغ المالي المضبوط بحوزتهم من متحصلات نشاطهم الإجرامي.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.