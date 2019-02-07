مصر | خلال حملات تموينية.. ضبط 76 قضية مخالفة بالجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خلال حملات تموينية.. ضبط 76 قضية مخالفة بالجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شنت إدارة مباحث التموين في الجيزة، بإشراف اللواء مصطفى شحاتة مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، حملة أمنية؛ لمراقبة الأسواق ومتابعته وضبط الخارجين عن القانون فيما يتعلق بالمجالات التموينية وغش المستهلكين، وضبط الأسعار.

وأسفرت جهود الحملة خلال 24 ساعة الماضية عن ضبط 76 قضية تموينية بينها 17 عدم حمل شهادة صحية، 12 عدم الإعلان عن أسعار، 10 إدارة منشأة بدون ترخيص.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك الوقائع، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

جنح المقطم ترفض دعوى بلطجة ضد سامح عاشور



قضت جنح المقطم والخليقة، برئاسة المستشار أحمد دبوس، وسكرتارية أحمد الحسينى، اليوم الثلاثاء، بعدم قبول الدعوى رقم 1002 المقامة ضد سامح عاشور نقيب المحامين من خريجى التعليم المفتوح، لإقامتها بغير الطريقة التى رسمها القانوت.

وكان قسم شرطة المقطم تلقى 3 بلاغات ضد "المحامين" من أمل حامد أمين، وإبراهيم عبدالسميع عبدالناصر، وإبراهيم محمد عبدالله"، للتعدى على حق الطالب فى العمل.

واستند مقدمى البلاغات التى حملة أرقام 1002، 1003، 1004، جنح المقطم، إلى المادة 375 من قانون العقوبات التى تجرم منع الحق فى العمل.

وبإحالة البلاغات للمحكمة حددت لها جلستى 5 و7 فبراير الجارى لنظر الدعوتين.

تكثيفات أمنية لكشف غموض العثور على جثة بكرداسة

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة جهودها لكشف غموض واقعة العثور على جثة شاب مقتول بمركز كرداسة.

كان ورد إخطارا للواء رضا العمدة مدير مباحث الجيزة، من العميد عاصم أبو الخير رئيس قطاع أكتوبر، بتلقى المقدم إسلام سمير رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة، بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة شاب ملقاة بالزراعات بدائرة المركز.

وعلى الفور انتقل المقدم محمد أبو زيد وكيل فرقة شمال أكتوبر، والقوة المرافقة له لمكان البلاغ، وبالفحص والمعاينة عثر على جثة شاب وعليها أثار اعتداء بالضرب بمناطق متفرقة من جسده، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، وأخطر اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، ويكثف رجال مباحث الجيزة، جهودهم لكشف ملابسات الواقعة، وسرعة الوصول لمرتكبيها، والقبض عليهم.

