انت الان تتابع «معلومات الوزراء» يطلق موسوعة التاريخ العام لإفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

يعقد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، اليوم الخميس، مؤتمر إطلاق موسوعة "التاريخ العام لإفريقيا"، ‏والتي ترصد بشكل تاريخي ومحايد تاريخ وثقافات الشعوب الإفريقية وتطورات الإدارة في القارة، فضلًا عن إبراز إسهام القارة في الحضارة الإنسانية. ويتحدث بالمؤتمر كل من المهندس زياد عبد التواب رئيس المركز، وأمين عام المجلس الأعلى للثقافة، ومدير دار ‏الكتب والوثائق القومية، وكذا مساعد وزير الخارجية للشئون ‏الإفريقية، ومدير المركز القومي للترجمة.

كما سيحظى المؤتمر بحضور ومشاركة واسعة للفيف من الشخصيات العامة وأعضاء من مجلس النواب وخبراء ومتخصصين وأكاديميين وباحثين وكذا ممثلين عن أجهزة ومؤسسات الدولة المعنية‏، مثل الهيئة العامة للاستعلامات ومعهد ‏الدراسات الأفريقية.كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات