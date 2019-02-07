انت الان تتابع «معلومات الوزراء» يطلق موسوعة التاريخ العام لإفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
يعقد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، اليوم الخميس، مؤتمر إطلاق موسوعة "التاريخ العام لإفريقيا"، والتي ترصد بشكل تاريخي ومحايد تاريخ وثقافات الشعوب الإفريقية وتطورات الإدارة في القارة، فضلًا عن إبراز إسهام القارة في الحضارة الإنسانية. ويتحدث بالمؤتمر كل من المهندس زياد عبد التواب رئيس المركز، وأمين عام المجلس الأعلى للثقافة، ومدير دار الكتب والوثائق القومية، وكذا مساعد وزير الخارجية للشئون الإفريقية، ومدير المركز القومي للترجمة.
كما سيحظى المؤتمر بحضور ومشاركة واسعة للفيف من الشخصيات العامة وأعضاء من مجلس النواب وخبراء ومتخصصين وأكاديميين وباحثين وكذا ممثلين عن أجهزة ومؤسسات الدولة المعنية، مثل الهيئة العامة للاستعلامات ومعهد الدراسات الأفريقية.كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات
كما سيحظى المؤتمر بحضور ومشاركة واسعة للفيف من الشخصيات العامة وأعضاء من مجلس النواب وخبراء ومتخصصين وأكاديميين وباحثين وكذا ممثلين عن أجهزة ومؤسسات الدولة المعنية، مثل الهيئة العامة للاستعلامات ومعهد الدراسات الأفريقية.
كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ترأس اجتماعًا أمس، لاستعراض نتائج الزيارة التي قام بها وفد ضم ثلاثة وزراء لألمانيا مؤخرًا، لبحث كيفية الاستفادة من خبرات الشركات الألمانية المتخصصة في مجال تدوير المخلفات وإنتاج الطاقة، وذلك بحضور كل من الدكتور محمد العصار، وزير الإنتاج الحربى، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، بالإضافة إلى ممثلي عددٍ من الجهات المعنية.
كانت هذه تفاصيل خبر «معلومات الوزراء» يطلق موسوعة التاريخ العام لإفريقيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.