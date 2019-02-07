شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الأركان يتفقد عناصر تأمين المجرى الملاحي لقناة السويس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، عناصر تأمين المجرى الملاحي لقناة السويس ونقاط حرس الحدود بنطاق الجيش الثاني الميداني، وذلك للاطمئنان على مدى جاهزيتهم لتنفيذ مهامهم، والوقوف على مستوى الكفاءة القتالية للعناصر المشاركة في أعمال التأمين.

وناقش الفريق محمد فريد عددًا من الضباط والجنود في أسلوب تنفيذهم لمهامهم القتالية المختلفة وكيفية مواجهـة المواقف الطارئة التي يمكن التعرض لها، والإجراءات المتخذة لتأمين كافة المناطق المحيطة بقطاعات المسؤولية.

وأكد خلال المرور على أهمية تحلي المقاتلين باليقظة والوعي خلال تنفيذ مهام التأمين وحماية هذا الشريان الحيوي، وأثنى على مستوى عناصر التأمين ومستوى تدريبهم الراقي ويقظتهم التامة بالرغم من صعوبة الأحوال الجوية ومدى تفهمهم لمهامهم الموكلة إليهم، وقد أنهى المرور بمشاركة عناصر التأمين المجرى الملاحي أحد الأنشطة التدريبية.

عقب ذلك، التقى رئيس أركان حرب القوات المسلحة عددًا من القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين وجنود القوات المسلحة بنطاق الجيش الثاني الميداني، والذي يأتي في إطار اللقاءات الدورية للتواصل مع المقاتلين وتوحيد المفاهيم تجاه مختلف الموضوعات التي ترتبط بالقوات المسلحة على كافة المستويات.

بدأ اللقاء بالوقوف حدادًا على أرواح شهداء القوات المسلحة والشرطة الذين سقطوا خلال المواجهات مع الإرهاب، ونقل الفريق محمد فريد تحية وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، على المجهودات العظيمة لرجال القوات المسلحة في حماية الوطن وأمنه القومي، وما حققوه من نجاحات لتطهير سيناء من براثن الإرهاب والحفاظ على أعلى معدلات الكفاءة والاستعداد القتالي وتنفيذ كافة المهام التي تسند إليهم بدقة وكفاءة عالية، بجانب دورهم الداعم لجهود الدولة في تنفيذ خطط وبرامج التنمية الشاملة على أرض مصر.

حضر الأنشطة قائد الجيش الثاني الميداني وعدد من قادة القوات المسلحة.