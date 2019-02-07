شكرا لقرائتكم خبر عن «المصرية للاستثمار» عضوًا في لجنة تحكيم الملتقى الدولي لفنون ذوى القدرات الخاصة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اختارت اللجنة المنظمة للملتقى الدولى الثالث لفنون ذوى الاحتياجات الخاصة «أولادنا»، والذى يقام في الفترة من 15 إلى 22 فبراير الجارى بحرم دار الأوبرا المصرية تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى ،الدكتورة وفاء مؤمن مستشار الاستثمار في المؤسسة المصرية الدولية للاستثمار للمشاركة في لجنة تحكيم إبداعات أولادنا في الفيلم والمسرح والشعر .

وقالت الدكتورة وفاء مؤمن، مستشار الاستثمار بالمؤسسة المصرية الدولية، إن الملتقى يعتبر نافذة جيدة وكبيرة لإطلاق ملكات الإبداع لدى أولادنا من ذوى الاحتياجات الخاصة وأن الملتقى يبعث برسالة قوية على مدى العزيمة والإصرار الذي يتمتع به أبنائنا من دوى الاحتياجات الخاصة ،وأن فكرة الملتقى الرئيسية هي الشمول كما يغطى مجموعه من النقاشات تشتمل على التشريعات، التكنولوجيا، سهولة الوصول وفرص العمل لذوى الاحتياجات الخاصة، ويهدف الملتقى إلى الدمج وتحسين حياة القادرين ،وتطبيقات لتحسين الحياة، ودور الفن في اعاده تشكيل الحياة، كما يحظى الملتقى بحضور العديد من الشخصيات من رجال الدولة والمؤسسات الحكومية والرئيس الاقليمي لليونيسف، وعدد كبير من المنظمات غير الحكومية.

من جانبها ثمنت الدكتورة سمر أباظة رئيس المؤسسة المصرية الدولية للاستثمار هذا الاختيار، كون الدكتورة وفاء مؤمن من الشخصيات المشهود لها بالكفاءة ولها باع طويل في العمل الاستثمارى والاجتماعى، مشيرة إلى أنها تفخر بهذا الاختيار لأنها ضمن فريق المستشارين بالمؤسسة المصرية الدولية للاستثمار والتى يحرص مجلس إدارتها بقيادة الدكتور أحمد إبراهيم على أن تضم بين جنباتها قامات كبيرة كل في مجال تخصصه.

واضافت الدكتورة سمر أباظة أن إقامة هذا الملتقى يؤكد اهتمام الدولة بأولادنا من ذوى القدرات الخاصة، خاصة أن الرئيس عبدالفتاح السيسى يبدى اهتماما كبيرا بذوى الاحتياجات الخاصة ويطلق عليهم ذوى القدرات الخاصة، ووضح ذلك في إعلانه العام الماضى 2018 عاما لذوى الاحتياجات الخاصة خلال كلمته بمؤتمر الشباب بمدينة الإسماعيلية، وتوجيهه الدائم للحكومة ومؤسسات الدولة والجمعيات الخاصة بضرورة الاهتمام الكبير بذوى القدرات الخاصة وتلبية كافة مطالبهم ،وهو ما يدل على قلبه الكبير وإنسانيته والعطف الكبير الذي يتعامل به مع فئة من فئات الشعب لهم ظروفا خاصة، يجب الوقوف بجوارهم ودعمهم ليتخطوا هذه الظروف ويقهروها ليكون النجاح والتميز عنوانا لما يملكون من قدرات كبيرة وقوية.