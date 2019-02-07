شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» تحذر من سقوط أمطار على هذه المناطق غدًا (درجات الحرارة) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، غداً الجمعة، أن يسود طقس معتدل شمالاً حتى شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد نهاراً، شديد البرودة ليلاً.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحاً على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة، ويصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، وتمتد إلى مناطق من الوجه البحري قد تصل إلى القاهرة وعلى مدينتي حلايب وشلاتين.

والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط على سيناء والبحرالأحمر، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج من متر ونصف المتر إلى المترين، والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر مضطربة، وارتفاع الموج من مترين ونصف المتر إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة الصغرى والعظمي فتكون كالتالي: القاهرة «11- 19»، الإسكندرية «7- 18»، قنا «9- 21»، الأقصر «13- 21»، أسوان «14- 23».