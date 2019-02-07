شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم»: تعديل آليات تقييم المعلمين واختيارهم بعناية لأنهم بناة جيل المستقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى لشؤون المعلمين، مجموعة من المعلمين من محافظات الجمهورية، وذلك استكمالا لمجموعة اللقاءات التي ينظمها نائب الوزير أسبوعيا بصفة مستديمة، إيماناً بأهمية التواصل المستمر مع المعلمين وبناء جسور الثقة بقيادات التعليم، وتيسير وحل كافة المشكلات الإدارية والمهنية لتحقيق الاستقرار للمعلم والعملية التعليمية.

حضر الاجتماع يسرى محمود، مدير الإدارة المركزية للموارد البشرية، وهشام جعفر، مدير الإدارة العامة للشؤون القانونية، وجمال بندارى، رئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية، والدكتور مجدى أمين، رئيس الأكاديمية المهنية للمعلمين، ووائل شعراوى، مدير التوجيه المالى والإداري.

وأكد عمر أنه يجب على المديريات مراعاة النظر في الحالات الصحية والمرضية وتكليفها بأعمال مخففة داخل المدرسة أو الإدارة، ولابد وأن تكون موثقة بتقارير من التأمين الصحى التابع له كل معلم، لكى تأخذ بعين الاعتبار، أما التقارير من الجهات الخاصة فلن يعترف بها رسمياً.

وأشار إلى أن الوزارة بكافة قطاعاتها تعمل على وضع حلول جذرية لحل مشكلات العجز بالمعلمين في كل المديريات التعليمية، وقال إن هناك فريقا يعمل على إعداد قانون جديد للتعليم وتعديل آليات تقييم المعلمين واختيارهم بعناية، لأنهم بناة جيل المستقبل، وسوف يراعى من لديهم الخبرة ليكون لهم وزن نسبى في التقييم عند التعيينات الجديدة، مؤكدا أن كل من له حق سوف يحصل عليه.

أما عن موضوع تغيير المسمى الوظيفى، أكد نائب وزير التربية أن هناك تغييرا كاملا في كل المعايير والضوابط الخاصة بالمسمى الوظيفى، ولابد من إجراء تدريب تحويلى للمعلمين الذين يرغبون في التغيير، كما نوه عن أن العقد المؤقت الجديد مكتوب به اسم المدرسة التي سيعمل بها المعلم فعليا.

ولفت إلى أن الهدف الأساسى للوزارة هو الاستقرار الحقيقى للمعلم في كافة النواحى المهنية والإدارية ليكون قادرا على الإنجاز في عمله وتطوير وتحسين أدائه المهنى، مشيرا إلى أنه تم تغيير 1244 مسمى وظيفى فعليا للمعلمين.

أما عن تحويل المعلم من أي تخصص إلى تدريس اللغة الإنجليزية فشرط لذلك أن يحصل المعلم على شهادة التويفل الدولية، فالوزارة تريد معلما لديه مهارة وخبرة ومتمكن من اللغة، ونحن نحاول مساعدة الجميع على الاستقرار الوظيفى الحقيقى، لأن الهدف الأساسى للوزارة هو معالجة اغتراب المعلمين، وخاصة في المناطق الحدودية، مشددا على أن الدولة بكافة مؤسساتها تحارب الفساد، ولن يسمح بأي فساد مرة ثانية، ومن يقصر أو يهمل في أداء واجبه تجاه وطنه ومهنته سوف يحاسب وبشدة.

وقال عمر إنه ليس هناك مشكلة في النقل من الوزارة إلى وزارة أخرى بشرط أن تصرح الجهة المنقول منها بأنه زيادة عن حاجة العمل، وغير مسموح وغير مقبول التحايل على القرارات واللوائح والنشرات الوزارية.

وردا على موضوع اختيار مديرى المديريات التعليمية، ذكر أنه تم بالفعل تشكيل لجنة بقرار الوزير لاختيار مديرى المديريات، وأن المجال مفتوح للجميع وليس هناك احتكار لوظيفة بعينها، وكل من يريد أن يتقدم فليتفضل بالتقديم فهذا حقه كاملا، وسوف يتم اختيار الأفضل والأكثر خبرة. كما أعلن عمر عن تخصيص الرابط التالى لتلقى طلبات التعليم وكافة الشكاوى والاقتراحات /http://teachers-requests.Moe.gov.eg.