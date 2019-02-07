شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يوافق على تخصيص جزء من أراضي الدولة برشيد لإنشاء مشروعات بترولية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نشر عدد الجريدة الرسمية الصادر صباح اليوم، قرار رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي بتخصيص مساحة من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية رشيد محافظة البحيرة لاستخدامها في إقامة المشروعات البترولية. وللاطلاع على نص القرار:



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