شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يوافق على التعديل الـ11 لاتفاقية المساعدة بين مصر وأمريكا (نص القرار) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نشر عدد من الجريدة الرسمية الصادرة صباح اليوم، موافقة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي على التعديل بشأن اتفاقية المساعدة بين مصر وأمريكا بشأن مبادرات الإدارة الحكومية وبرنامج المشاركة الموقع في القاهرة 24 يوليو 2018. وللاطلاع على نص القرار:

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