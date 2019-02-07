شكرا لقرائتكم خبر عن «التخطيط» تطلق حملة «ابدأ مستقبلك» من الغردقة اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تطلق وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ممثلة في مشروع رواد 2030، الخميس، حملتها التوعوية «ابدأ مستقبلك» في محافظة البحر الأحمر بمقر الأكاديمية المهنية للمعلمين بالغردقة، استكمالًا لسلسلة «ابدأ مستقبلك»، التي أطلقها المشروع بعدد من محافظات الجمهورية في المدارس والجامعات.

وتتضمن الحملة الخطة التي تسعي الحكومة لتنفيذها ببناء قدرات الشباب وتنمية المهارات الريادية لديهم، مؤكدة على أن مشروع رواد 2030 تم إنشائه إيمانًا بالدور الذي يلعبه الشباب في شتي النواحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتفعيلًا لدور الوزارة في العمل على تمكين الشباب، عبر تأسيس المشاريع الخاصة بهم والعمل على تكريس ودعم دور ريادة الأعمال في تنمية الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل.

وأكدت الدكتورة غادة خليل، مدير مشروع رواد 2030، في تصريحات صحفية، أن الحملة هذه المرة تستهدف عدد 70 معلما وعدد 8240 طالبا بالبحر الأحمر لتدريبهم على الفكر الريادى وتشجيع الشباب وتحفيزهم على الابتكار والتوعية بأهمية اكتساب ثقافة العمل الحر منذ الصغر.

وأشارت خليل إلى أن حملة «ابدأ مستقبلك» تقام على أساس عقد دورات تدريبية لمدرسي المرحلة الإعدادية بكل المدارس الحكومية التابعة لكل الإدارات التعليمية بالمحافظة على حقيبة تدريبية تم إعدادها خصيصًا للحملة، لينعكس الفكر الريادي على الطلاب في المدارس ولإعداد جيل قادر على الإبداع والابتكار وإنه يتم العمل من أجل إنشاء منظومة متكاملة من المكونات المعرفية والمهارات التدريبية التي تساهم في تحفيز الطلاب على القيام بمشروعات ريادة الأعمال في المستقبل من خلال تقديم العلوم المناسبة لتحويل الأفكار الواعدة إلى مشاريع ريادية على أرض الواقع، مضيفة أن الوزارة تسعي إلى تشجيع الشباب وتحفيزهم على الابتكار، وتلقي أفكارهم بالإضافة إلى دعم تلك الأفكار والمشروعات الصغيرة والعمل على تسويقها.

يُذكر أنه تم إطلاق سلسلة الحملة التوعوية «ابدأ مستقبلك» بالتعاون بين مشروع رواد 2030 بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري مع وزارة التجارة والصناعة، ووزارة التربية والتعليم، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.