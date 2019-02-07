شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «موانئ البحر الأحمر» يبحث جذب المزيد من الخطوط الملاحية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناقش اللواء بحري أيمن صالح، رئيس الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، خلال اجتماعه مع غرفة ملاحة السويس والبحر الأحمر، عددا من الموضوعات الهامة التي تخص المجتمع الملاحي، ومنها إزالة بعض المعوقات التي تواجه الشركات والتوكيلات الملاحية خلال عملها بموانئ السويس والبحر الأحمر، والعمل على الاستفادة من خبرات بعض الشركات والكوادر الملاحية في التسويق للمشروعات المستقبلية المطروحة بموانئ الهيئة بنظام الاستثمار.

وشملت المناقشات الترويج لموانئ الهيئة محليا وعالميا لجذب المزيد من السفن والخطوط الملاحية، وخاصة بعد الانتهاء من أعمال التكريك والتطوير بميناء بورتوفيق ومنح حوافز لسفن الركاب لتشجيعهم على العمل على الخط الملاحي «بورتوفيق / ضبا»، مع بذل كافة الجهود لعودة سفن الركاب للعمل بميناء بورتوفيق.

كما ناقش منح حوافز للشركات والتوكيلات الملاحية التي تقوم بجذب عدد أكبر من السفن واليخوت للعمل بموانئ الهيئة وتنشيط أعمال تموين السفن وتقديم خدمات متنوعة للسفن واليخوت لزيادة الموادر ودراسة كيفية تعظيم الاستفادة من المخلفات السائلة للسفن وإعادة تدويرها لزيادة العائد المادي وزيادة دخل الهيئة الذي يعود بالفائدة لخزينة الدولة.