شكرا لقرائتكم خبر عن «مياه أسيوط» تنظم قافلة مائية بمركز أبنوب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس محمد صلاح الضوى، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادى الجديد، إنه تم، الأربعاء، الانتهاء من فعاليات القافلة المائية، التي نظمتها الشركة على مدار 3 أيام، بمركز أبنوب، أمام الوحدة المحلية بالمركز، وذلك بالتعاون مع رئيس مركز ومدينة أبنوب، وشملت القافلة (سيارات كسح – سيارات لمياه الشرب – معملا كاملا ومتنقلا لتحليل عينات المياه للاطمئنان على جودتها – سيارة نافورى لتسليك وتطهير غرف الصرف الصحى)، بجانب عقد لقاءات مع المواطنين للرد على شكاواهم واستفساراتهم.

وأضاف «الضوى» أن فريق التوعية بالقافلة قدم مجموعة من الأنشطة التوعوية بهدف التواصل مع المواطنين، والتعرف على ما يواجههم من مشكلات في مجال مياه الشرب والصرف الصحى، كما تضمنت القافلة تنظيم ندوات تثقيفية لتوعية الأهالى بخطورة استخدام الفلاتر، وضرورة التعامل الأمثل مع مياه الشرب، والحفاظ عليها، موضحاً أن تنظيم القافلة المائية يأتى في إطار تطبيق سياسات الشركة الهادفة للارتقاء بمستوى الأداء المؤسسي، وتنمية الوعي الثقافى للمواطن بقضايا المياه، وتوجيه الممارسات الفعلية للتعامل مع المياه إلى مسارها الصحيح، والذى يؤكد ضرورة ترشيد استهلاكها، وتجنب إهدارها بشتى الطرق.

وأوضح رئيس مجلس الإدارة أن القافلة تضمنت أيضاً مجموعة من الخدمات الطبية المُقدمة من وزارة الصحة، إيماناً بأهمية الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، وما لها من تأثير في تحقيق التنمية المجتمعية الحقيقية، مشيراً إلى أن القافلة المائية ستجوب مختلف مراكز المحافظة طبقاً لخطتها السنوية.