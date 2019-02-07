شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالي يفتتح أول قاعة تعليمية لخدمة ذوى الاحتياجات الخاصة بجامعة عين شمس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور عبدالوهاب عزت، رئيس جامعة عين شمس، والدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، والمهندس عبدالحميد حجازي، رئيس شركة «ايثيدكو» للبتروكيماويات، أول قاعة تعليمية معدة خصيصًا لتقديم الخدمات التعليمية للطلاب ذوي الإعاقة بالجامعات المصرية في كلية الآداب جامعة عين شمس.

ورحبت عميدة الكلية الدكتورة سوزان القليني- خلال كلمتها- بالدكتور خالد عبدالغفار لحضوره وافتتاحه القاعة، موضحة أن الكلية قامت بالتنسيق مع شركة «ايثيديكو» للبتروكيماويات لتوفير الدعم اللوجيستي لإنشاء قاعة مجهزة بأحدث الوسائل التعليمية لخدمة الطلاب من ذوي الاعاقة بهدف رفع التكلفة عن الجامعة، ومن جانب آخر تحمل الشركة تكلفة إنشاء القاعة كأحد أنشطة المسؤولية المجتمعية للشركة تجاه المجتمع.

وأكدت القليني أن إنشاء القاعة يهدف إلى توفير الخدمات التعليمية للطالب من ذوي الإعاقة كوسيلة من وسائل الإتاحة والدمج، حيث إنه تم تجهيز القاعة بأحدث تكنولوجيا التعليم وأجهزة الكمبيوتر المزودة بخدمة الإنترنت والسماعات وأجهزة العرض الإلكتروني الضوئي من أجل تقديم خدمة تعليمية متميزة وعقد دورات تدريبية وورش عمل لتنمية مهارات الطلاب وإعدادهم لسوق العمل بعد التخرج.

وأضافت أن إنشاء القاعة جاء استكمالًا للخدمات المقدمة من الكلية، حيث تم إنشاء وحدة مخصصة لخدمة الطلاب ذوي الإعاقة في نوفمبر 2015 تحقيقـًا لمبدأ تكافؤ الفرص ودمج الطلاب من ذوي الإعاقة في نظام التعليم الاعتيادي وتطبيق نفس المناهج والاختبارات.

ونوهت الدكتورة سوزان القلينى بأن كلية الآداب تحتضن الطلاب من ذوي الإعاقات المختلفة، الحركية، وضمور العضلات وضعاف السمع والشلل الدماغي والتوحد والإعاقة الذهنية وصعوبات التعلم والحالات النفسية والعصبية وجميع طلاب مدارس الدمج، وكذلك قصار القامة ومرضى الفشل الكلوي والأورام الذين يخضعون لغسيل كلوي أو جلسات علاج كيميائي.