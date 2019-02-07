شكرا لقرائتكم خبر عن معلومات الوزراء: الحضارة المصرية القديمة نجحت فى نقل ثقافة أفريقيا لأوروبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس زياد عبد التواب، رئيس مركز معلومات مجلس الوزراء، إن دراسة التاريخ أكبر داعم للقارة الأفريقية باعتبارها أقدم قارة ظهرت عليها الحياة الإنسانية، موضحا أن الحضارة المصرية القديمة نجحت فى نقل ثقافة أفريقيا لأسيا وأوروبا.

وأضاف فى كلمته بإطلاق كتاب التاريخ العام لأفريقيا، أن هذا الكتاب خير دليل على مكانة مصر فى تأسيس التاريخ الأفريقى، لافتا إلى أن صدور الكتاب تزامنا مع تولى مصر رئاسة الاتحاد الأفريقى يؤكد على سلامة مسار مصر فى طريقها لأفريقيا.