شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية يكافئ 286 من رجال الشرطة لتصديهم للجريمة وجديتهم فى الأداء والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بمكافأة 286 من رجال الشرطة "131 ضابط – 143فرد– 3 خفراء– 9 مجند" بالمصالح والإدارات العامة ومديريات أمن (القاهرة، الإسكندرية، البحيرة، الدقهلية، كفرالشيخ، سوهاج، أسيوط، بنى سويف، قنا، الأقصر، بورسعيد، شمال سيناء، وقطاع الأمن العام".
وجاء التكريم نظراً لجهودهم وتميزهم فى أداء عملهم، والتى أسهمت فى كشف غموض العديد من القضايا المتنوعة وضبط مرتكبيها، والتصدى لكل من تسول له نفسه العبث بأمن الوطن والمواطنين، ونظير الإنضباط والإلتزام والجدية فى الآداء.
ويأتى ذلك في إطار ما توليه وزارة الداخلية من اهتمام بالغ بتقدير الجهود المبذولة من قبل رجال الشرطة فى حماية أمن واستقرار الوطن، وما يقوم به العديد من رجال الشرطة من جهود متميزة تسهم فى النجاحات الأمنية، والتى كانت ولا تزال محل تقدير من الكافة، ولم تكن لتتحقق إلا من خلال جهود مخلصة لرجال أوفياء للوطن.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الداخلية يكافئ 286 من رجال الشرطة لتصديهم للجريمة وجديتهم فى الأداء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.