شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. "معلومات الوزراء" يطلق موسوعة "التاريخ العام لأفريقيا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلق مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، منذ قليل، فى مؤتمر صحفى موسوعة "التاريخ العام لأفريقيا" ‏والتى ترصد بشكل تاريخى ومحايد تاريخ وثقافات الشعوب الأفريقية، وتطورات الإدارة فى أفريقيا وإبراز إسهام القارة فى الحضارة الإنسانية. كتاب تاريخ أفريقيا العام ظهر فى طبعته الأولى عام 1981 باللغة الإنجليزية والفرنسية فى ثمانية مجلدات. ويتضمن مختصر الكتاب الذى أطلقه مركز معلومات مجلس الوزراء اليوم الخميس 4 مجلدات يتضمن الكتاب الأول منها 36 فصلا والكتاب الثانى تضمن 29 فصلا والكتاب الثالث تضمن 19 فصلا والكتاب الرابع 31 فصلا .















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