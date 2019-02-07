شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: تراجع فرص سقوط الأمطار وبدء تحسن الأحوال الجوية الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توقع الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، بدء تحسن الأحوال الجوية وتراجع فرص سقوط الأمطار الأحد المقبل، مشيرا إلى انتهاء فرص سقوط الأمطار على القاهرة مع استمرارها فى الدلتا والسواحل الشمالية.

وقال رئيس هيئة الأرصاد الجوية فى مداخلة تليفزيونية إن درجات الحرارة أصبحت حول المعدل الطبيعى فى مثل هذا الوقت من العام، ومن المتوقع أن تسجل 18 إلى 19 درجة، محذرًا من وقوع السيول بجنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر.