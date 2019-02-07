شكرا لقرائتكم خبر عن المجتمعات العمرانية تفتح باب تقسيط مديونيات المياه بالمدن الجديدة لمدة 3 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرح المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لتنمية وتطوير المدن، بأنه تمت الموافقة على فتح باب التقدم بطلب تقسيط المديونيات المُستحقة على المشتركين بالمدن الجديدة نظير استهلاك المياه، طبقا للفواتير الصادرة من أجهزة المدن الجديدة، بناءً على طلب من العميل وبدون احتساب مقابل للتقسيط، وذلك لمدة 3 أشهر، بدأت من أول فبراير الجارى.

وأوضح المهندس عبدالمطلب ممدوح، أنه يتم التقسيط المبالغ المُستحقة لجهاز المدينة على مدة يتم التوافق عليها بين العميل وجهاز المدينة، بناءً على طلب العميل، وبحد أقصى سنة، وذلك للمبالغ المُستحقة بعد سداد الدفعة المقدمة بنسبة لا تقل عن 25 %.

وأشار نائب رئيس الهيئة لتنمية وتطوير المدن، إلى أن منح هذه المهلة يأتى تيسيراً على ساكنى المدن الجديدة، وتحفيزاً لهم على سداد فواتير استهلاك المياه، وذلك نظراً لوجود مديونيات كبيرة على بعض العملاء، قبل عودة تبعية أصول محطات وشبكات مياه الشرب والصرف الصحي، من الشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، إلى المدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وقيام أجهزة المدن بأعمال التحصيل لفواتير المياه، وما تبع ذلك من تأخر إصدار الفواتير للعملاء نتيجة إجراءات استلام المنظومة.