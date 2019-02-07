شكرا لقرائتكم خبر عن فتح جميع الطرق المغلقة بعد تحسن اﻷحوال الجوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعادت اﻹدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء عصام شادى مساعد الوزير للمرور، فتح جميع الطرق المغلقة بنطاق محافظة البحر اﻷحمر والسويس وجنوب سيناء ما عدا طريق طابا النقب، وسط انتشار الخدمات لملاحظة حركة المرور منعا للحوادث. وتم إغلاق تلك الطرق لوجود تراكمات مياه اﻷمطار لحين تحسن اﻷحوال الجوية، وتهيب إدارة المرور بالتزام سائقى السيارات بقرار الغلق واتباع تعاليمات رجال المرور.

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