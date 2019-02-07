في مثل هذا اليوم.. صدور الدستور المصري

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في مثل هذا اليوم 7 فبراير، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد أحداثًا تاريخية، وميلاد عدد من المشاهير ووفاة آخرين. وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم : في عام 1900 تم تأسيس حزب العمال البريطاني، وفي عام 1882 صدر الدستور المصري، وفي عام 1965 الملاكم الأمريكي كاسيوس كلاي يعلن إسلامه ويغير اسمه إلى محمد علي كلاي، وفي عام 1985: إطلاق القمر الصناعي العربي عرب سات إلى السماء، وفي عام 1889: ولد المؤرخ المصري عبد الرحمن الرافعي.

وفي عام 1992: التوقيع على معاهدة الاتحاد الأوروبي التي تعرف باسم "معاهدة ماستريخت".وفي عام 2011: الإعلان عن نتيجة استفتاء جنوب السودان الذي أجري في 9 يناير، وكانت النتيجة أن 98.83% من المقترعين صوتوا لانفصال الجنوب عن الشمال. وفي عام 2015: لوحة "متى تتزوجين؟" تُباع بمبلغ 300 مليون دولار أمريكي،

وفي عام 1992: التوقيع على معاهدة الاتحاد الأوروبي التي تعرف باسم "معاهدة ماستريخت".

وفي عام 2011: الإعلان عن نتيجة استفتاء جنوب السودان الذي أجري في 9 يناير، وكانت النتيجة أن 98.83% من المقترعين صوتوا لانفصال الجنوب عن الشمال.

وفي عام 2015: لوحة "متى تتزوجين؟" تُباع بمبلغ 300 مليون دولار أمريكي، وبذلك تصبح أغلى لوحة بيعت في التاريخ.

وفي عام 1907: ولد الفنان المصري صفا الجميل.

وفي عام 1953: ولد الفنان المصري محمود حميدة.

وفي عام 1993: توفي الفنان المصري محسن سرحان.

وفي عام 1994: توفي المخرج المصري نور الدمرداش.

وفي عام 2014: توفيت الإعلامية المصرية سهير الإتربي.

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