شكرا لقرائتكم خبر عن قرار جمهورى بالموافقة على تعديل اتفاقية مبادرات الإدارة الحكومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القرار رقم 499 لسنة 2018 بالموافقة على التعديل الحادى عشر لاتفاقية المساعدة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية بشأن مبادرات الإدارة الحكومية وبرنامج المشاركة، الموقع فى القاهرة بتاريخ 24/7/2018، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

ووفقاً للاتفاقية، المنشورة بالجريدة الرسمية، فإن النتائج المرجوة من هذه المبادرات، رفع كفاءة وفاعلية المؤسسات القضائية والقطاع القانونى، وتحسين البيئة القانونية وإدارة الانتخابات، وزيادة وعى المواطنين بالعمليات السياسية، وتعزيز القدرة المؤسسية على معالجة قضايا حقوق الإنسان، وكذلك تعزيز قدرات المجتمع المدنى لحماية الفئات المهمشة من السكان.