شكرا لقرائتكم خبر عن قرار جمهورى بالموافقة على تعديل اتفاقية مبادرات الإدارة الحكومية والان مع تفاصيل الخبر
ووفقاً للاتفاقية، المنشورة بالجريدة الرسمية، فإن النتائج المرجوة من هذه المبادرات، رفع كفاءة وفاعلية المؤسسات القضائية والقطاع القانونى، وتحسين البيئة القانونية وإدارة الانتخابات، وزيادة وعى المواطنين بالعمليات السياسية، وتعزيز القدرة المؤسسية على معالجة قضايا حقوق الإنسان، وكذلك تعزيز قدرات المجتمع المدنى لحماية الفئات المهمشة من السكان.
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