شكرا لقرائتكم خبر عن البيئة: فحص 60 مركبة بمنطقة المظلات وزيارة ميدانية للمركز الفنى لفحص العوادم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفذت وزارة البيئة، من خلال المركز الفنى لفحص عوادم المركبات التابع للوزارة، حملة لفحص عادم المركبات بالمنفذ الأمنى بمنطقة المظلات بشبرا الخيمة، وأسفرت الحملة عن فحص 60 مركبة تبين وجود عدد 43 مركبه مطابقة وعدد 17مركبه مخالفة وذلك لتجاوزها الحدود الواردة بقانون البيئة ولائحته التنفيذية وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

كما تضمنت الحملة أيضا توزيع عدد من الملصقات تتناول أهمية التعاون بين جميع فئات المجتمع للحفاظ علي البيئة من خلال ضبط السيارات، وعمل الفحص الدوري لها وكذلك دور المواطن في إستخدام وسائل النقل الجماعي وقد أبدى المواطنون ردود فعل أيجابية تجاه هذا النوع من برامج التوعية.

وفى سياق متصل، تم عمل زيارة ميدانية للمركز الفنى لفحص العوادم بشبرا الخيمة للتعرف على المهام المنوط بها وتشمل وجود لجنة إعاده الفحص وتختص بفحص المركبات الغير مطابقة التى تم ضبطها على الطرق وذلك بعد إصلاح محركها بمعرفة قائد المركبة. وكذلك يقوم المركز بعمل إصلاح وصيانة أجهزة الفحص البيئي. وتم خلال الزيارة التعرف على خطوات التصالح والتحصيل لقائدى المركبات.

جدير بالذكر أن برنامج فحص العوادم هو برنامج لضبط المركبات المخالفة على الطرق حيث يتم من خلاله تنفيذ حملات مشتركة بالتنسيق والتعاون مع كل من الإدارة العامة للمرور والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بوزارة الداخلية ، لفحص عادم المركبات على الطرق بإقليم القاهرة الكبرى والمحافظات وإيقاف السيارات المخالفة وسحب تراخيصها وتحرير محاضر لتجاوزها الحدود الواردة بقانون البيئة ولائحته التنفيذية ، حيث يتم منح صاحب السيارة مهلة شهر لإصلاح المحرك وإعادة الفحص مرة أخرى سواء بالمركز الفني لعادم المركبات أو الفروع الإقليمية بالوزارة ، للتأكد من مطابقة إنبعاثاته مع الحدود الواردة باللائحة التنفيذية لقانون البيئة قبل السماح له بإعادة تسيير المركبة مرة أخرى. كما يتم من خلال هذا البرنامج أيضاً تنفيذ حملات توعية لقائدي المركبات تحثهم على أهمية ضبط المحرك حتى لا يتم سحب الرخصة ودفع الغرامة.