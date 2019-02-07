المرور: فتح جميع الطرق المغلقة ماعدا "طابا - النقب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أعادت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء عصام شادي فتح عدد من الطرق التي تم غلقها في الساعات الأولى من صباح الخميس، ماعدا طريق (طابا - النقب).

وأغلقت الإدارة العامة للمرور -في وقت سابق- طرق (الزعفرانة الغردقة في الاتجاهين - الجلالة الغردقة - السخنة الزعفرانة - رأس غارب الشيخ فضل - رأس سدر أبورديس).

ووجه اللواء علاء الدجوي مساعد الوزير للشرطة المتخصصة بالتواجد على الطرق السريعة، والدفع بسيارات الدفع الرباعي والإغاثة المرورية؛ لمواجهة أعطال الطرق، وتخصيص رقم الإغاثة ٠١٢٢١١١٠٠٠٠ بالتنسيق مع إدارات المرور على مستوى الجمهورية.