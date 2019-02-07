أخبار مصر | اليوم.. مؤتمر إطلاق موسوعة "التاريخ العام لأفريقيا" بمعلومات الوزراء

"الوزراء": 10% زيادة أو انخفاض بأسعار بنزين 95 في هذا الموعد

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة ستحرر سعر بنزين 95 اعتبارًا من إبريل المقبل وفقَا للأسعار العالمية، وهذا الأمر موجود في كل دول أوروبا.

وتابع "سعد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "mbc مصر"، مساء الأربعاء، أن جميع أنواع الدعم في مصر ما زالت مدعومة حتى الآن، وتحريك سعر البنزين لا يعني بالضرورة ارتفاعه، لافتَا إلى أسعار البنزين في مصر ستنخفض إذا انخفضت الأسعار العالمية.

ولفت إلى أن الحكومة أصدرت بالفعل قرارًا بتحريرك أسعار بنزين 95 في حدود 10% ارتفاعًا أو انخفاضًا، وسيتم مراجعة هذه الأسعار كل 3 شهور، لافتَا إلى أن الحكومة لم تتخذ أي قرار حول تحرير أسعار أنوع البنزين الأخرى.

وأوضح أن الدولة لن تتجه للحصول على قروض اخرى من النقد الدولي بعد الشريحة السادسة من قرض الـ12 مليار دولار، مشيرًا إلى أن النقد الدولي ينظر لمصر الفترة الحالية على أنها نموذج ناجح اقتصاديًا، معقبًا: "الصندوق بيقولنا ياجماعة بعد القرض ما تسبوناش فيما يتعلق بالحصول الماشورة الاقتصادية ".

وقال طارق الملا، وزير البترول، إن الآلية الجديدة لتسعير بنزين 95، سيتم تطبيقها على الأسعار من أول إبريل المقبل.

"تم الإعلان عن إطلاق آلية التسعير التلقائي لبنزين 95 على أن يتم التطبيق في بداية أبريل المقبل"، بحسب ما قاله الوزير.

وأضاف الملا في تصريحات خاصة، أن "تطبيق الآلية الجديدة لا يعني زيادة سعر بنزين 95 من أول الربع الثاني من 2019.. قد ينخفض السعر أو يرتفع أو يستقر عند معدله الحالي".

وأشار إلى أن الآلية الجديدة حددت نسبة الزيادة أو الانخفاض في سعر بنزين 95% بحد أقصى 10% من السعر الحالي.