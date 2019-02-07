انت الان تتابع مصر تستضيف محادثات سياسية مع رومانيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أعلنت وزارة الخارجية، أمس الأربعاء، استضافتها محادثات سياسية مع وفد من الخارجية الرومانية يضم الرئيس الدوري للاتحاد الأوروبي برئاسة السفيرة مونيكا جورجيتا، سكرتير الدولة الرومانية للشئون العالمية. وصرح السفير عمرو رمضان مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، بأن المحدثات تناولت سبل تكثيف التشاور السياسي بين البلدين خلال الفترة المقبلة، تعزيزا للعلاقات الدبلوماسية التاريخية التي تمتد لأكثر من 112 عامًا، أخذًا في الحسبان تولي كل منهما رئاسة التجمع الإقليمى الذي تنتمي إليه خلال عام 2019، وتعزيز العلاقات الثنائية بين مصر ورومانيا في شتى المجالات.

وأكد السفير عمرو رمضان على تطلع مصر لزيادة حركة السياحة الرومانية إلى مصر خلال الفترة المقبلة، لاسيما مع ما تقرر من زيادة عدد رحلات الطيران العارض بين مصر ورومانيا إلى 9 رحلات أسبوعيا إلى كل من الغردقة وشرم الشيخ بدءً من إبريل 2019.وتطرق الجانبان إلى الترتيبات الجارية لاستضافة مصر أول قمة بين دول جامعة