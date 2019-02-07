انت الان تتابع «البترول» تعلن تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز المسال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أعلن حمدي عبد العزيز، المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول، عن حجم إنتاج حقل ظهر للغاز، قائلًا: إن "الحقل ينتج نحو 2.1 مليار قدم مكعب يوميًا من الغاز". موضحا أن أعمال التنمية لاتزال مستمرة في الحقل، معقبًا أنه من المتوقع إضافة مليار قدم مكعب يوميًا خلال العام الحالي، ليصل إنتاج الحقل إلى حوالي 3 مليارات قدم مكعب يوميًا خلال هذا العام. وأضاف أنه كان قد تم تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز المسال عبر الإنتاج المحلي، وهو ما ساهم في تقليل نسبة الاستيراد وتوفير العملة الصعبة التي كانت تستخدم في عملية الاستيراد.

وتابع متحدث البترول، أنه تم توفير نحو 1.5 مليار دولار بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي، معقبًا: "هذه الأموال من الممكن أن تذهب إلى مشروعات أخرى تهم المواطن المصري بصفة مباشرة مثل الإسكان والطرق والصحة والتعليم".كانت شركة إينى الإيطالية قد بدأت في حفر بئري 12 و13 من حقل ظهر بمنطقة "امتياز شروق"، ليرتفع بذلك