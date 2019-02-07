شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس الثانى يترأس صلوات تدشين كنيسة الأنبا بولا بالإسماعيلية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ترأس قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية اليوم الخميس، صلوات تدشين كنيسة القديس الأنبا بولا بمحافظة الإسماعيلية، وذلك بعد الانتهاء من أعمال التجديدات الشاملة لها وتزيينها بالأيقونات الطقسية.
شارك فى الصلاة الأنبا سيرافيم أسقف الإسماعيلية والأنبا تادرس مطران بورسعيد ومجموعة من الآباء الأساقفة والكهنة وشعب الكنيسة، التى أسست عام 1979.
وكان البابا الثانى قد ألقى عظته الأسبوعية الليلة الماضية من كنيسة الأنبا بيشوى بالإسماعيلية
كانت هذه تفاصيل خبر البابا تواضروس الثانى يترأس صلوات تدشين كنيسة الأنبا بولا بالإسماعيلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.