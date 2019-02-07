أخبار مصر | اليوم.. غلق باب تحويلات حجز قطع الأراضى بمشروع "بيت الوطن"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. غلق باب تحويلات حجز قطع الأراضى بمشروع "بيت الوطن" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يغلق اليوم الخميس، باب تحويل المبالغ المالية لحجز قطع الأراضى التجارية والترفيهية والخدمية، بمشروع "بيت الوطن" لأراضي المصريين بالخارج.

وصرح المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، أنه لن يتم النظر إلى أي تحويلات ترد قبل أو بعد الفترة المُحددة، موضحاً أنه تم تحديث الموقع الإلكترونى الخاص بالحجز (www.nuca.gov.eg).

وأوضح نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، أنه بالنسبة للعملاء الذى قاموا بالتحويل بالمرحلة السادسة، ويرغبون فى حجز قطع الأراضى التجارية والترفيهية والخدمية، عليهم استكمال سداد الدفعة المُقدمة، أو تحويل مبلغ 1000 دولار على الأقل، مع ضرورة إرسال طلب على البريد الإلكترونى الخاص بالموقع ([email protected])، طبقاً للنموذج المذكور على الموقع، مشيراً إلى أنه يرجى من الراغبين فى الحجز التأكد من كتابة كود الحجز بالتحويلات.

وقال المهندس خالد عباس: سبق أن وافق مجلس الوزراء على طرح قطع الأراضى التجارية والترفيهية والخدمية، بمشروع "بيت الوطن" لأراضي المصريين بالخارج، على أن تقوم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتحديد الأسعار طبقاً للوائح السارية بالهيئة، موضحاً أن الطرح سيكون بالجنيه المصري، على أن يتم السداد بالعملة الأجنبية (الدولار) طبقا لمتوسط سعر الدولار للأسبوعين السابقين للطرح، أو لسداد الأقساط، ويتم تقييم السعر من خلال البنك المركزي المصري.

وأضاف: تتضمن الشروط العامة، أن يكون الحاجز متمتعاً بالجنسية المصرية، وألا تقل سنه عن 21 سنة، وأن يكون الحاجز فرداً، أو شركة مصرية قائمة، أو تحت التأسيس (مجموعة أفراد)، فيما عدا أراضى المدارس يتم تخصيصها للشركات فقط، وتكون أولوية الحجز لأسبقية التحويل لكامل مبلغ الدفعة المقدمة، أو استكمال مبلغ الدفعة المقدمة للحاجزين بالمرحلة السادسة، أو تحويل مبلغ 1000 دولار على الأقل فى حال عدم الاحتياج لاستكمال مبلغ الدفعة السابق إرسالها وذلك للحصول على أولوية ضمن مبالغ التحويل، ممن لم يقوموا بالاستفادة من التحويلات الخاصة بهم فى إجراء حجز خلال المرحلة، على أن يتم الاستفادة بكامل مبلغ التحويل السابق إرساله بالمرحلة السادسة، كما يشترط عدم الاستفادة بمبالغ سبق تحويلها بالمراحل السابقة.