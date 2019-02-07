شكرا لقرائتكم خبر عن الأمطار تغرق كمين الزعفرانة.. وساتر ترابي لحماية رأس غارب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تسببت الأمطار الغزيرة في غرق كمين الزعفرانة بالمياه، فيما جرى إقامة ساتر ترابي لحماية مدخل مدينة رأس غارب من المياه ما تسبب في تكدس أعداد كبيرة من السيارات الملاكى والأتوبيسات.



وأفاد بيان لمحافظة البحر الأحمر، أن اللواء عبدالفتاح تمام سكرتير عام المحافظة توجه في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس إلى مدينة رأس غارب لمتابعة الإنذار الجوى الخاص بالأمطار الغزيرة على المدينة وقرية الزعفرانة والوقوف على نتائج أعمال الحماية التي تم تنفيذها لتأمين مدينة رأس غارب من آثار السيول.



تعرضت المنطقة لأمطار غزيرة بالمنطقة الجبلية بطريق الشيخ فضل غارب، وكانت الأمطار الاختبار الأول لأعمال الحماية من مخاطر السيول لمدينة رأس غارب والتى تم تنفيذها عقب تعرض المدينة للسيل عام 2016.



وأغلقت محافظة البحر الأحمر طريق الزعفرانة - رأس غارب- الغردقة في الاتجاهين بسبب السيول والأمطار، التي ضربت الطريق وأعاقت حركة السيارات وسط انتشار الخدمات الأمنية، ما تسبب في تكدس أعداد من السيارات الملاكى والأتوبيسات .