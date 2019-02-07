شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار ثلجية على رأس غارب وإغلاق طريق «الغردقة - الزعفرانة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت مدينة رأس غارب في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس سقوط أمطار رعدية وغزيرة مصاحبة لكرات من الثلج، وتقرر إغلاق طريق الزعفرانة غارب ورأس غارب الغردقة، وتمت الاستعانة بمعدات شركات البترول بغارب بغلق مدخل المدينة بساتر ترابى.

وحذرت صفارات الإنذار التابعة لإحدى شركات البترول وسيارات الأهالى باتباع التعليمات خوفا من سقوط سيول في المدينة.



أعلن مجلس مدينة رأس غارب أن الأمطار تسببت في تجمع المياة على مدخل المدينة وليست هناك سقوط سيول أثرها تم غلق طريق الزعفرانة حتى كمين الأحياء، ووضع الساتر الترابى فيما انتقل إلى مدينة غارب اللواء عبدالفتاح تمام سكرتير عام البحر الأحمر، قادما من الغردقة لتفقد الأوضاع بالمدينة كما شهدت مدينة رأس غارب انقطاع للتيار الكهربائى عن عدة مناطق مختلفة بسبب سقوط الأمطار الغزيرة .