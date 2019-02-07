شكرا لقرائتكم خبر عن أجندة الخميس.. الأخبار المتوقعة 7 فبراير 2019 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

القاهرة: تنطلق المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية «نور حياة» لمكافحة مسببات ضعف وفقدان الإبصار في محافظتي السويس والإسماعيلية للكشف على الكبار، وينفذ المبادرة صندوق «تحيا مصر» بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبالتعاون مع إدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة ومؤسسات: «الأورمان»، و«صناع الخير»، و«بنك الشفاء»، و«الجمعية الشرعية»، وبالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم ومنظمة الصحة العالمية، وذلك خلال ثلاث سنوات على أربع مراحل بتمويل قدره مليار جنيه من الصندوق.

أديس أبابا: يترأس وزير الخارجية سامح شكري، وفد مصر في اجتماعات المجلس التنفيذي لوزراء خارجية الاتحاد الإفريقي في دورته العادية الـ 34 التي تعقد بمقر الاتحاد بأديس أبابا تمهيدا للقمة الإفريقية الـ 32 التي يتسلم خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئاسة الاتحاد، وتتناول الاجتماعات- التي تستمر يومين- عددا من الملفات السياسية ذات الصلة بالسلم والأمن في القارة الإفريقية، في مقدمتها الوضع في ليبيا والصومال والكونغو الديمقراطية.

القاهرة: تشهد وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي، توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة وجمعية (خير وبركة)؛ لتطوير حضانات الأسمرات بمحافظة القاهرة، كما توقع والي بروتوكول تعاون مع جمعية «شباب القاهرة الجديدة للتنمية» لتأثيث وتجهيز حضانة «المحروسة» بمدينة النهضة بمجمع المحروسة السكن.

القاهرة: تنظم لجنة المرأة بغرفة القاهرة التجارية ندوة موسعة، تستهدف توعية أصحاب المشروعات متناهية الصغر والصغيرة بدور التمويل من البنوك في تنمية هذه المشروعات وتنمية المنتجات المحلية ،يشارك بها عدد من مسؤولي بنك ناصر الاجتماعي؛ لتوعية أصحاب المشروعات بدور البنك وسبل التمويل بالنسبة لهم والمستندات المطلوبة؛ بهدف التوسع في هذه الأنشطة ودعمها لمساندة الاقتصاد العام، وتوفير مزيد من فرص العمل للشباب؛ لتقليل نسبة البطالة ومساندة خطة الحكومة التنموية التي تنفذ حاليًا من جانب القطاع الخاص.

القاهرة: يعقد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، مؤتمر إطلاق موسوعة «التاريخ العام لأفريقيا»؛ ‏والتي ترصد بشكل تاريخي ومحايد تاريخ وثقافات الشعوب الأفريقية وتطورات الإدارة في القارة، فضلاً عن إبراز إسهام القارة في الحضارة الإنسانية.

القاهرة: ينظم البنك المركزي، ورشة عمل لدعم التجارة مع أفريقيا بالتعاون مع هيئة تنمية الصادرات وبمشاركة جمعيات رجال الأعمال والمصدرين والشركات والبنوك المتعاملة مع دول القارة الأفريقية، وتهدف الورشة إلى التعريف بدور البنك المركزي في دعم التجارة مع دول قارة أفريقيا، وستركز على التجارة مع دول تجمع السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا (الكوميسا)، والتعريف بالنظام الاقليمي لتسوية المدفوعات (الريبس)، وهو عبارة عن آلية لتسوية المدفوعات بين الدول الأعضاء في تجمع الكوميسا من خلال البنوك المركزية.

القاهرة: يشهد محافظ القاهرة اللواء خالد عبدالعال، الحفل الذي تنظمه مديرية التضامن الاجتماعي؛ لتوزيع دفعة جديدة من الدراجات البخارية المجهزة لمتحدي الإعاقة بالتعاون مع عدد من الجمعيات الأهلية، في إطار حرص المحافظة على مساعدة المواطنين من ذوي الإعاقة للانتقال إلى مقر عملهم، كما سيقوم المحافظ بتوزيع مجموعة من الأجهزة الكهربائية للعرائس لغير القادرين وذلك بحديقة الأزهر.

القاهرة: تعقد وزارة الشباب والرياضة مؤتمرا صحفيا بمقر الوزارة للإعلان عن عدد من الأنشطة والبرامج الرياضية التي يتم تنفيذها في إطار فعاليات «أسوان عاصمة الشباب الإفريقي» والمقرر إقامتها خلال الفترة المقبلة، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.