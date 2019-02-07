شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط فتاة ليل و3 ضباط وهميين كونوا عصابة لسرقة رعايا الدول العربية بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت تحقيقات النيابة العامة بجنوب الجيزة تفاصيل تورط 3 عاطلين وفتاة، فى تشكيل عصابة لسرقة المواطنين عن طريق الاحتيال بالطالبية، حيث تبين أن المتهمين الثلاثة الأوائل انتحلوا صفة شرطية، فيما قامت الفتاة بدور فتاة ليل؛ لاستقطاب الضحايا بحجة ممارسة الرزيلة معها.

وتابعت التحقيقات، أن المتهمة استدرجت شخصين يحملان جنسية دولة عربية، بحجة ممارسة الرزيلة معها، وتوجهت معهما لمنزل أحدهما بمنطقة الطالبية، بعد اتفاقها مع باقي المتهمين على مداهمة المنزل، منتحلين صفة ضباط شرطة.

وأثناء تواجد الفتاة مع المتهمين اقتحم المتهمين الـ3 المنزل، بعد انتحالهم صفة ضباط شرطة بمكافحة جرائم الآداب، واستولوا على مبلغ مالى وهواتف محمولة من شقتهما بعد تفتيشها.

تمكنت أجهزة الأمن من القبض على المتهمين بعدما توصل رجال المباحث لهويتهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأرشدوا عن المسروقات، فأمرت النيابة بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات التى تجريها.