شكرا لقرائتكم خبر عن عضو "إفريقية النواب": الاستثمار أبرز ملفات مصر خلال رئاستها للاتحاد الإفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب شريف نادى، عضو لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب، وعضو البرلمان عن حزب المصريين الأحرار، أن هناك قضايا ستكون على أولويات مصر خلال رئاستها للاتحاد الإفريقى على رأسها ملف الاستثمار الإفريقى، وتشجيع الاستثمار المتبادل بين دول القارة السمراء.

وقال عضو لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إن هناك ضرورة لتعظيم الاستفادة من موارد دول القارة الإفريقية، من خلال التبادل التجارى بين الدول، إلى جانب بحث تشريعات تشجع على الاستثمار المتبادل بيننا وبين القارة السمراء.

وأوضح النائب شريف نادى، ضرورة أن تبحث مصر خلال رئاستها للاتحاد الإفريقى، مدى إمكانية جعل السفر إلى دول إفريقيا بدون تأشيرات، من أجل تعزيز العمل المتبادل بين الدول الإفريقية، وتبادل العمالة وتدشين مشروعات عملاقة مشتركة بين دول القارة الإفريقية، ورفع الحدود بين تلك الدول الافريقية.

كان سامح شكري وزير الخارجية، شارك فى الاجتماع المشترك للجنة الوزارية المختصة بتقدير الأنصبة والمساهمات، ولجنة وزراء المالية الخمسة عشر خلال الاجتماعات التمهيدية للقمة الأفريقية المنعقدة خلال الفترة من 15 يناير إلى 8 فبراير الجارى، بمقر الاتحاد الأفريقى بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا.