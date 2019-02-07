شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 3 طرق رئيسية بمحافظة البحر اﻷحمر بسبب سقوط الأمطار الغزيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أغلقت اﻹدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء عصام شادى مساعد الوزير للمرور، 3 طرق رئيسية بنطاق محافظة البحر اﻷحمر بسبب وجود أمطار غزيزة أعلى طريق الزعفرانة - الغردقة فى الاتجاهين، وطريق رأس غارب - الشيخ فضل وطريق الجلالة - الغردقة، وسط انتشار الخدمات لملاحظة حركة المرور منعًا للحوادث. وجرى إغلاق تلك الطرق لوجود تراكمات مياه اﻷمطار لحين تحسن اﻷحوال الجوية، وتهيب إدارة المرور بالتزام سائقى السيارات بقرار الغلق واتباع تعليمات رجال المرور.

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