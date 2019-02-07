انت الان تتابع 40 حزبا: لا نُفصل تعديلات باسم «السيسي» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

رئيس حزب الغد: نُفصل ونعدل الدستور ليتوافق مع متطلبات الشعب الفترة القادمة..و"6 سنوات يادوب".. وكل ما نريد تعديل الدستور سنتقدم كشعب بالتعديلات.. إيه المشكلة؟".

بالتزامن مع إرسال تقرير اللجنة العامة بمجلس النواب، حول التعديلات الدستورية لجميع أعضاء البرلمان، مساء أمس، أعلن تحالف الأحزاب المصرية، وبحضور نحو 40 حزبًا سياسيًا، تأييد مقترح التعديلات المقدم إلى مجلس النواب، وهذا التحالف شُكل ديسمبر الماضي. وبعد قيام ثورة يناير، قفز عدد الأحزاب السياسية من 22 حزبا سياسيا إلى 92 حزبا قائما، ومع ذلك ظلت الأحزاب بعيدة عن الجماهير، حتى إن رئيس الدولة، دعا الأحزاب السياسية القائمة إلى الاندماج حتى تكون لها فاعلية وقوة فى الشارع السياسى، وقد لاقت الدعوة ترحيبا من بعض الأحزاب السياسية.

وفي السياق ذاته، قال مصطفى موسى، رئيس حزب غد الثورة، والمرشح الرئاسي السابق أمام الرئيس السيسي في الانتخابات الماضية، وأحد رموز تحالف الأحزاب المصرية، إن ما سيتم تعديله من مواد بالدستور، كان المفترض معالجتها منذ إقرار الدستور، وهذه التعديلات لصالح الشعب المواطن المصري. وأضاف موسى لـ"التحرير"، أن التعديلات

وفي السياق ذاته، قال مصطفى موسى، رئيس حزب غد الثورة، والمرشح الرئاسي السابق أمام الرئيس السيسي في الانتخابات الماضية، وأحد رموز تحالف الأحزاب المصرية، إن ما سيتم تعديله من مواد بالدستور، كان المفترض معالجتها منذ إقرار الدستور، وهذه التعديلات لصالح الشعب المواطن المصري.

وأضاف موسى لـ"التحرير"، أن التعديلات المقدمة من مجلس النواب لتعديل الدستور، تضمنت رؤية شاملة تتوافق مع الأصوات المنادية بالتعديل داخل خارج البرلمان، منوهًا بأنه بعد موافقة مجلس النواب على التعديلات، ستطرح المواد في نهاية المطاف للاستفتاء الشعبي، ونحتاج طرح التعديلات للاستفتاء الشعبي سريعًا، لاستقرار الشعب وأن يظل الوضع آمنا.

نُفصل الدستور ليتوافق مع متطلبات الشعب

وأفاد موسى بأن فترة الرئاسة 4 سنوات كفترة رئاسية غير مجدية، وكنا نريدها 6 سنوات، والتعديلات على مدة الرئاسة ستتلائم مع أي مرشح رئاسي سيترشح، مشددًا على "لا نعمل تعديلات متفصلة باسم الرئيس عبدالفتاح السيسي.. ولكن نُفصل الدستور ونعدله ليتوافق مع متطلبات الشعب الفترة القادمة.. وأن يسود والاستقرار والأمن والأمان"، متابعًا: الجميع يعرف دور الرئيس السيسي وفكره الطامح لتحقيق متطلبات الشعب.

وأشار موسى إلى أن عدم كفاية مدة الـ 4 سنوات للرئاسة، كون مصر ليست أمريكا لتكون فترة الرئاسة بها 4 سنوات، مرجعًا اختلاف مصر عن أمريكا لاستقرار الأخيرة منذ زمن طويل، ولديها حزبان يتنافسان، وتتبادل الرئاسة بين الحزبين فقط، بينما الوضع في مصر "6 سنوات .. يادوب"، مواصلًا:" كل ما نرى أننا نريد التعديلات سنتقدم كشعب بالتعديلات.. إيه المشكلة؟".

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وفقًا للتعديلات الدستورية عند إقرارها، حسب رئيس حزب الغد، سيعطي الدستور الحق للرئيس السيسي، بعد انتهاء المدة الحالية، أن يترشح لفترتين رئاسيتين أخريين، والشعب هو من يختار، موضحًا أنه مع استمرار الرئيس، ومن الممكن أن يترشح الرئيس لفترة رئاسية واحدة بعد التعديل ويخرج "اللي بعدها"، وممكن أيضًا الرئيس يكمل الدورتين ليظل في الحكم حتى عام 2034، وهذا حديث سابق لأوانه.

لا أرغب في النزول للانتخابات

هتنزل الانتخابات المقبلة؟، فأجاب موسى:" أنا أساسًا لا أرغب في النزول للانتخابات.. ورغبتي أن الرئيس السيسي يكمل.. وهنزل أمتى أو أشارك امتى؟.. لما ألاقي مزايدين وناس داخلة الانتخابات لتخريب البلد.. وساعتها هنزل علشان أعرف أمنع التصويت لهذه الأشخاص"، مؤكدًا أن تلك الأصوات لن تؤثر في أصوات الرئيس ولكن الهدف منها مساندة الرئيس، ليس في الانتخابات، ولكن ضد من يريد أن يخرب في البلد.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، أبريل الماضي، فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بفترة رئاسية جديدة، تستمر أربع سنوات بدءا من يونيو الماضي، بنسبة 97.08 بالمئة من إجمالي الأصوات الصحيحة، فيما حصل منافس السيسي موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد على 656 ألف صوت بنسبة 2.9 بالمئة من الأصوات الصحيحة.

ورحب رؤساء الأحزاب المشاركة بتحالف الأحزاب المصرية، حسب بيان صادر عنهم بالتعديلات الدستورية، وفي مقدمتها: "مد فترة الرئاسة إلى 6 سنوات، ما يسمح لرئيس الجمهورية استكمال برنامجه وتنفيذ السياسات المطروحة على الشعب؛ لأن مدة الـ4 سنوات غير كافية".

عودة مجلس الشورى

وذكر بيان للتحالف أن الاجتماع أيد مقترح "دعم تمثيل المرأة وزيادة عدد المقاعد المخصصة لها في المجالس النيابية بتحديد نسبة 25%، وعودة مجلس الشورى بمسمى مجلس الشيوخ كغرفة تشريعية ثانية، ما يساهم في تجديد الدماء داخل المجالس النيابية”.

أضاف البيان أن التحالف أشاد "بما جاء في التعديلات من إعادة صياغة هامة القوات المسلحة وترسيخ دورها في صيانة الدستور والديمقراطية والحفاظ على مدنية الدولة"، إضافة إلى "دعم تمثيل الشباب والأقباط والمصريين بالخارج وذوي الاحتياجات الخاصة تمثيلًا دائمًا بعد أن كان مؤقتًا”.

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واختتم بيان التحالف قائلًا: "في النهاية يؤكد رؤساء أحزاب التحالف دعمهم ومساندتهم لتلك التعديلات في مواجهة أية دعوات للتشكيك فيها، وأن الأمر متروك لإرادة الشعب".

إرسال التعديلات لأعضاء البرلمان

وشهد البرلمان، إرسال الأمانة العامة لمجلس النواب، أمس، تقرير اللجنة العامة حول التعديلات الدستورية لكافة أعضاء البرلمان، وهو التقرير الذي وافق عليه أمس أكثر من ثلثي أعضاء اللجنة، ومن المنتظر مناقشته في جلسة عامة لاحقة.

إذ قالت اللجنة في تقريرها إنها ترى أن طلب التعديل يأتي كاستجابة للأسباب الواقعية والقانونية التي تدفع في اتجاه مراجعة بعض أحكام الدستور، بهدف تبني عدد من الإصلاحات في تنظيم سلطات الحكم، حيث كان التعديل أحد المطالب الأساسية لثورة 30 يونيو.

وبرر التقرير تعديل المادة 140 الخاصة بمدة الرئاسة، بأن مقدمى المقترحات أوضحوا أن التعديل يستهدف زيادة مدة تولي رئيس الجمهورية، لتصبح 6 سنوات بدلًا من 4 سنوات التي أظهر الواقع العملي "قصرها الشديد"، مضيفًا: "مع استحداث مادة انتقالية بسريان هذا الحكم على الرئيس الحالي، وتعديل ما يلزم لذلك".